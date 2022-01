La ola navideña deja a España y Francia con la mayor ocupación en UCI por covid de Europa

La ola de contagios en Navidades comienza a notarse en los hospitales . España y Francia ya sufren la mayor ocupación en UCI por coronavirus de los países más poblados de Europa , de acuerdo a Our World in Data (OWD). Aunque las vacunas están conteniendo la mayoría de los ingresos, ambos ponen la vista en lo que sucederá a finales de enero.

El país galo es el más tensionado del continente, entre los más poblados, con 54,7 pacientes por millón de habitantes. A continuación está España con 42,9 a falta de actualizar las cifras , que corresponden al martes. Ambas curvas, en trayectoria ascendente, ya superan a sendos picos de la ola registrada en verano. No obstante, gracias a la vacunación la ocupación apenas llega a la mitad de los números de la ola en Navidades de 2020.

Los números son mejores aun con más infecciones que hace un año , pero la situación no es óptima. A más casos, los ingresos suben. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que faltan varios días hasta llegar al pico de infecciones . Desde el 1 de diciembre van 1.7 millones , según datos depurados por NIUS de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El tsunami está propiciado por las variantes delta y ómicron, no solo una.

Los pacientes en UCI por coronavirus se han duplicado en España en el último mes . De 772 activos el 2 de diciembre han pasado a los 2.005 actuales, según los datos del Ministerio de Sanidad. Los no vacunados tienen una tasa de ingreso hasta 25 veces superior. Como consecuencia, la ocupación de camas ha subido en 13 puntos hasta el 21,58%. El medidor se sitúa en riesgo alto, de acuerdo a los niveles aprobados en la Comisión de Salud Pública. Está a punto de superar el pico de la quinta ola.

En lo anterior también influye que el 73,8% de la población está vacunada. Quienes no lo están acaban más en la UCI. "La gran mayoría de hospitalizados no están vacunados, alrededor de siete de cada 10", ha aseverado en una entrevista con France 24 Gilles Pialoux, jefe de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del hospital Tenon. La comparación más precisa sería con tasas poblacionales, como las reflejadas en España, pero Francia no proporciona dicho dato.