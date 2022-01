Olga Mediano, neumóloga: "Se están notando los primeros signos de ralentización en cuanto a infecciones"

Mediano es coordinadora de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

"Si no tuviéramos la vacuna estaríamos en una situación de colapso absoluto", explica Mediano

El escenario epidemiológico de nuestro país está registrando cifras nunca vistas hasta ahora: durante las navidades se han contagiado 1,2 millones de personas en toda España y la incidencia acumulada ha crecido 1.600 puntos de incidencia en dos semanas, una tasa que no se había registrado hasta la fecha.

Además, las UCI rozan el 23% de ocupación un riesgo alto y en ocho comunidades autónomas lo han superado. La neumóloga y coordinadora del año UCRI de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Olga Mediano, cuenta a NIUS que el pico de infecciones ya está empezando a bajar, "se están notando los primeros signos de ralentización en cuanto a infecciones", y cree que la bajada podría ser tan rápida como ha sido la subida igual que ha ocurrido en otros países, pero para nada ha pasado la sexta ola, el pico de hopitalizaciones no ha llegado y durará todavía unas tres semanas por los menos.

Pregunta: ¿En qué punto está la sexta ola?

Respuesta. Los datos dicen que está empezando a dejar de crecer tan rápido los contagios y en los próximos días comenzaremos a ver la bajada que puede ser igual que en otros países, es decir, la bajada puede ser igual de rápido que la subida. El problema de ómicron, no es tanto la gravedad, como la rapidez del contagio. Ya sabemos que es el virus más transmisible que conocemos, más rápido todavía que el del sarampión. Esto se ha traducido en que la mayoría de las personas que se infectan de ómicron sufren la enfermedad de forma leve o asintomática pero los números absolutos de personas que sufren una enfermedad más grave y que requieren una hospitalización o ingreso en UCI se ha equiparado ya con la de otras olas. Desde luego a la cuarta y la quinta las ha superado. Esto va asociado también a que se están haciendo menos pruebas porque el porcentaje de positividad es altísimo.

Pregunta: ¿Pero esto no quiere decir que las hospitalizaciones estén controladas?

R. Para nada. El pico de hospitalizacones no ha llegado todavía porque siempre va con un retraso. Las hospitalciaciones van a seguir subiendo y el colapso hospitalario llevará todavía dos o tres semanas más. Lo que ocurre es que una persona se infecta, tiene síntomas leves luego se complica y terminan en el hospital o en la UCI, incluso semanas después acaban falleciendo. Lo que si estamos viendo es que las estancias están siendo más cortas. En tres días menos de media y eso es bastante. Esto tiene muchas implicaciones. En cuanto al paciente que se recupera antes y a nivel organizativo y de gestión te permite tener una mayor agilidad de camas y evitar el colapso hospitalario. Además, el sistema ha aprendido, el personal que está al frente de los pacientes saben manejar mejor al virus.

Pregunta: ¿Pero hay riesgo en las UCI?

P. Hubo quien dudaba de que nos íbamos a encontrar en esa situación. Yo decía, cuidado porque a veces que sea más transmisible es peor que qué sea más grave. Una enfermedad que tiene una altísima mortalidad no consigue trasmitirse a tanta población. Pero si es tan transmisible al final los ingresos acaban siendo muy parecidos que en las otras olas. Es importante explicar que el porcentaje de ocupación de UCI hay que contabilizarlo en proporción a las camas extendidas no a las camas de UCI, es decir, los hospitales tienen un número de cama de UCI, pero cuando hay una ola se produce la flexibilización de esas camas y se van utilizando las que normalmente se usan para otras patologías y se se fagocitan para que sean camas de uci covid. Entonces que haya un 23% de ocupación no quiere decir que sean las camas reales sino las extendidas. Si es un hospital pequeño con seis camas UCI ahora tienen 12 ocupadas por covid estará a más del 100% de ocupación. Todo esto es a costa que de dejamos otras patologías sin tratar. Aunque en esta ola esto ha ocurrido menos.

P: ¿Las cifras son confusas entre pacientes con covid o pacientes por covid?

R. Exacto, a nosotros lo que realmente nos interesa son los pacientes ingresados por covid, no con covid ya que un paciente que viene por otra patología y en la prueba da positivo de covid normalmente es asintomático y tienen un manejo mucho más sencillo. Se debería empezar a diferenciar a estos dos tipos de pacientes. No es lo mismo un paciente que viene a una operación de rodilla y le detectan positivo que un paciente con una neumonía bilateral en la UCI. Las cifras no están muy claras, pero oscila que el 25-40% son pacientes con covid y el resto ingresado por covid. Pero estaría bien saberlo a ciencia cierta.

P. En cuanto a los perfiles del paciente ¿cómo están los pacientes?

R. Es verdad que desde EE.UU. han llegado datos alarmistas sobre los niños, pero lo cierto es que los ingresos de niños por covid suelen tener una patología concomitante grave. Los demás suelen ser asintomáticos o con síntomas leves. También hay niños ingresados con covid que han llegado al hospital por otra razón. En cuanto a los adultos, hay tres perfiles: el paciente no vacunado, que se comporta parecido al de las otras variantes, quizá algo más leve, pero que, aunque sea joven y no tenga patologías previas, si puede derivar en neumonías e insuficiencia respiratorias incluso acabar intubado. Pacientes vacunados con inmunodepresión, hay que estar muy pendientes de ellos y son de difícil manejo porque el virus se comporta de forma más agresiva con ellos. Por último, los vacunados, es verdad que el efecto de la vacuna se nota. El porcentaje de personas que llegan a la UCI es mucho más bajo, si no tuviéramos la vacuna estaríamos en una situación de colapso absoluto. Las cifras de Sanidad hablan de que entre los 60 y 80 años la vacuna disminuía hasta 30 veces la posibilidad de ingreso y 18 veces en mayores de 80 años.

P. ¿Qué opinas de gripalizar la covid, es un error?

R. Es un error que me recuerda al principio de la pandemia. Es tremendamente peligroso hacer esa banalización por lo que pueda venir. Ahora que conocemos al virus y que sabemos que ha dado giros brutales no se deben equiparar. Estoy oyendo personas que dicen: 'a ver si me cojo esta porque cómo los síntomas son más leves'. Es cierto, pero no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, además las vacunas no son perfectas, y no debemos olvidarnos de la covid persistente, que todavía no sabemos cómo funciona con ómicron. Estamos en una situación de pandemia muy diferente al principio de la pandemia y quizá hay que poner menos énfasis en esto y más en hacer una estrategia de identificación y protección del vulnerable.

P. ¿Hace falta un cambio de mensaje?

R. Es necesario explicar a la población que no podemos tener a la atención primaria colapsada atendiendo a personas que están sanas y haciendo bajas sin que puedan atender a personas enfermas. Por eso, hay que decirle a la población lo que tiene que hacer. Si eres positivo y tienes síntomas leves debes aislarte y hacer el rastreo de tus contactos estrechos, los que han estado contigo sin mascarilla mas de quince minutos en las últimas 48 horas. Los positivos deben guardar cuarentena de siete días y sería conveniente hacerse un test a los siete días. Y saber que pasados esos días puedes seguir siendo positivo y debes extremar la precaución. Si eres negativo tras contacto estrecho y estas vacunado no está indicado hacer cuarentena, pero es recomendable usar mascarilla FFP2 y no relacionarte con personas vulnerables. El contacto estrecho no vacunado si debe realizar cuarentena. Esto la gente no lo tiene claro.

P. ¿Preocupan los vulnerables?

R. Sí, por eso debemos tenerlo muy identificados y para eso se necesita una estrategia organizada. Ahora Sanidad ha comprado 334.000 cajas de antivirales destinados a estos pacientes. Para que sea efectivo se necesita tenerlos localizados y que en cuanto tengan síntomas se les identifique y se les pueda tratar con estos medicamentos orales que evitan en un 90% la hospitalización. En cuanto estén disponibles esta estrategia será muy buena para evitar más hospitalizaciones de personas vulnerables.

P. ¿Puede ómicron infectar varias veces?