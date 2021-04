Olga Mediano, neumóloga: "Si notas el olor del tabaco, te están llegando los aerosoles"

No es más que una propuesta , pero la prohibición de fumar en las terrazas sin importar si hay distancia de seguridad ya ha abierto un debate. La medida, que Sanidad propondrá a las comunidades para implementar en todo el territorio, ha generado el rechazo de Madrid (la presidenta Isabel Díaz Ayuso la calificó de "ocurrencia" ), dudas en Cataluña, críticas entre los restauradores y el apoyo de organizaciones de no fumadores y expertos.

Respuesta: Al tener color y olor, en realidad el humo lo que nos permite es ver que nos está llegando lo que otra persona ha exhalado. No es que el virus viaje mejor con el humo . El humo del fumador no transporta más virus que cualquier exhalación de cualquier persona. Lo que ocurre es que con el olor del tabaco percibimos que nos ha llegado o vemos que nos ha llegado.

Lo que sí que es verdad es que la exhalación del fumador es mucho más profunda y mucho más duradera y por tanto, lo que exhala llega mucho más lejos . No es lo mismo una respiración normal que la exhalación que hacen los fumadores cuando eliminan el humo del tabaco. Es por eso que ese virus puede viajar más lejos, pero por la potencia que le da la persona que exhala, no por el hecho de que vaya dentro del humo del tabaco .

R: Se han ido tomando medidas en distintos lugares y medidas diferentes. Yo creo que lo que lo que se puede aportar es tomar una medida unánime, que sea una medida consensuada y que se pueda aplicar igual en todos los sitios. Porque si no, ocurre como con el resto de las cosas, que es que estamos creando a la gente e inseguridad y les estamos haciendo pensar que no saben qué es lo que realmente hay que hacer y lo que no hay que hacer, y qué es lo que realmente vale y lo que y lo que no vale.