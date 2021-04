Los ‘olvidados’ de AstraZeneca: “Tengo cita el miércoles para la segunda dosis y no sé qué va a pasar”

Profesores y fuerza de seguridad comenzaron a ser inoculados con AstraZeneca el 10 de febrero, y a 120.000 personas les corresponde la segunda dosis en menos de diez días

Cintia, enfermera escolar, está citada el 28 de marzo y no sabe si tendrá que acudir o no

En España, más de dos millones de personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca están pendientes de recibir la segunda. ¿Será de AstraZeneca o será de otra vacuna para minimizar el riesgo de trombos en los menores de esa edad o se quedarán con una sola dosis?

El tiempo se agota. El 5 de mayo se cumple el límite máximo recomendado por la farmacéutica para recibir la dosis de refuerzo, pero Sanidad aún no ha aclarado qué hará: "Se decidirá próximamente, según se vaya ampliando la evidencia científica", dice su último documento sobre la estrategia de vacunación.

La EMA recomienda la segunda dosis de AstraZeneca

Francia y Alemania se han dado más prisa. A mediados de abril anunciaron que utilizarían las vacunas de Pfizer y Moderna como segunda dosis para los que recibieron la primera de AstraZeneca. La misma decisión que acaba de tomar Noruega siguiendo los pasos de Dinamarca.

Sin embargo, este viernes la Agencia Europea del Medicamento ha reiterado su recomendación: poner la segunda dosis de AstraZeneca para los que recibieron la primera. La evidencia científica sobre la mezcla de vacunas diferentes es aún muy escasa. España ha iniciado un ensayo para investigar la eficacia de la combinación de vacunas, pero no habrá resultados hasta dentro de tres meses. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, suele insistir en que hay tiempo, que la primera dosis de AstraZeneca ofrece ya una protección cercana al 70%.

Lo que recomienda la farmacéutica

Lo pone claramente en la ficha técnica de AstraZeneca: se administrará la segunda dosis entre 10 y 12 semanas después de la primera. La vacuna de AstraZeneca empezó a inocularse en España el 10 de febrero, así que ya hay gente que podría haber recibido su segunda dosis. Aunque ahora sólo se pone a mayores de 60 años, inicialmente esta vacuna se administró a trabajadores esenciales menores de 55 años.

De hecho, ya hay quienes han recibido notificación de que su cita para el segundo pinchazo se ha cancelado. No es así en el caso de Cintia Escandell, enfermera escolar de Madrid, que está citada el miércoles 28 de abril a las seis de la tarde. Es enfermera escolar y cuenta que "me la puse el 17 de febrero, me dieron un informe de vacunación y me pone que la siguiente dosis era en 70 días. A mano me escribieron la siguiente cita. Y nadie me ha dicho si voy o no".

La sanitaria espera que el Ministerio de Sanidad decida antes de su cita qué hacer, pero si no, ella piensa ir a la cita, "por lo menos para que quede constancia de que yo me quiero vacunar".

Cintia no se siente cómoda con la idea de que le pongan otra vacuna si no hay evidencia científica de que se puede hacer, "que no experimenten conmigo", dice. Y coincide con su opinión Manuel Mateos, maestro de Sevilla. "La mayoría de mis compañeros y yo preferimos que nos pongan la segunda dosis de AstraZeneca a que nos mezclen vacunas", dice.

Él está tranquilo, porque aún le queda un mes para su segunda dosis. Le tienen que citar para la semana del 17 al 23 de mayo, justo 12 semanas después de la primera, pero aún no tiene fecha fija. "Yo hasta que no me pongan la segunda dosis no estoy tranquilo. Nuestro colectivo, el de los docentes, está todo el día con niños. Algunos no llevan mascarilla, o la llevan mal, les acompañamos en el comedor cuando se la quitan...", cuenta preocupado.

En la semana del 15 al 21 de febrero, hace 12 semanas, había 120.000 personas con una dosis puesta de AstraZeneca. Son los que debería estar recibiendo ya la segunda dosis, o a quienes les toca en un plazo de diez días. El Ministerio de Sanidad se remite al "hay tiempo" que ha pronunciado varias veces la ministra Carolina Darias.

Sociedades científicas: que se ponga AstraZeneca

La Sociedad de Inmunología (SEI) es tajante: "Tranquilidad". La SEI opta por ponerles a los ya vacunados la segunda dosis de AstraZeneca, siempre y cuando no hayan tenido trombos tras la primera. Marcos López Hoyos, presidente de la SEI, insiste mucho en buscar la evidencia científica: "La Agencia Europea del Medicamento ha manifestado que el riesgo es mínimo. La vacuna sí se asocia con estas trombosis intestinales y venosas cerebrales, pero son muy infrecuentes. Igual de infrecuentes que en la población no vacunada. El riesgo es mínimo, y lo ha especificado la propia Agencia Europea tras hacer sus investigaciones".

"Ni la EMA, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Agencia Inglesa del Medicamento ponen otra limitación a la vacuna más que sea administrada a partir de los 18 años", insiste en la idea Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. "Poner la segunda dosis de AstraZeneca a los ya vacunados con ella es lo más científico", apunta Moraga-Llop.