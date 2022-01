Ómicron causa 20.890 reinfecciones en dos semanas en España, más que en el resto de pandemia

"Es una cuestión de ómicron. Las reinfecciones previas a esta variante eran anecdóticas a nivel mundial . Era gente que había perdido la protección o inmunodeprimida. Este paradigma lo cambia ómicron. Ahora no podemos hablar de que no hay reinfecciones, las hay y muchas", explica a NIUS el catedrático en Inmunología Alfredo Corell.

El riesgo de reinfectarse con ómicron es cinco veces superior al de delta , tal y como refleja un informe del Imperial College (Londres, Reino Unido). Haber superado la enfermedad ni mucho menos asegura quedar libre. Los investigadores estiman que dicha protección es del 19% frente a un nuevo contagio. En cuanto a los vacunados, la última actualización de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica refleja que no hay suficientes datos para estimar la efectividad de la tercera dosis frente a infección sintomática. Sin embargo, subraya que disminuye en un 68% (de 42% a 82%) el riesgo de hospitalizar.

Las reinfecciones "rara vez son graves", dice el Julían Olalla, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. El médico internista del hospital Costa del Sol (Málaga) añade que el fenómeno ya era habitual en otros coronavirus previos a la pandemia, pero que no es preocupante. “Ahora no tenemos ningún ingresado por reinfección. Hace mucho tiempo que no veo a ninguno”, apostilla.