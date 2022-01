Ómicron desbarajusta los planes: "Que vayamos a lograr la inmunidad de rebaño son conjeturas"

Dos años después del comienzo de la pandemia muchos expertos hablaban de que España con el 90% de la población vacunada podía ver el final en abril, Suecia, que apostó por el modelo de la inmunidad de rebaño manteniendo la sociedad abierta confiaba en que la mayoría de los suecos pasarían la enfermedad y ya casi no habría casos en el futuro. Pero ómicrón lo ha cambiado todo. Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública sueca ha asegurado que existe el riesgo de un aumento drástico de la propagación del virus. "Estamos alcanzando niveles que no habíamos visto antes ni de cerca".

Ante esto, Hernández asevera que "ni la vacuna, ni pasar la enfermedad parecen conferir una inmunidad a largo plazo", dice Hernández. Las vacunas no son esterilizantes, lo que quiere decir que vamos a estar con el virus siempre con un nivel mayor o menor de infección". Coincide con él, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, que explica que hay que recordar que el SARS-COV2 es una enfermedad pandémica y epidémica pero, de momento, no es endémica. "No es un catarro y no es una gripe hay muchísimos casos, es verdad que muchos leves o asintomáticos pero también antes los había, y también hay muchos muertos".