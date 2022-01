Con la expansión de ómicron hay que reducir la disrupción social, no te queda más remedio con estas cifras de contagios, no se puede paralizar el país entero", explica Salvador Peiró, de SESPAS

Coincide Salvador Peiró, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que advierte que aún es pronto para eliminar cuarentenas y aislamientos, porque "la covid es todavía peor que la gripe. En este momento las cuentas no cuadran para plantear fin de aislamientos ni cuarentenas. A largo plazo sí es posible que sea el último invierno con aislamientos y cuarentenas, aunque haya nuevas variantes, porque ésta cada vez será una enfermedad más leve y común que no podemos dejar que paralice un país ".

Ambos expertos advierten del peligro de hacer predicciones precipitadas, por eso piden esperar a que termine la sexta ola, que llegue una nueva variante y se compruebe si es tan leve como parece -a falta de un análisis de datos a más largo plazo- que es ómicron. "Cuando acabe la sexta ola se podrá calcular la mortalidad, la gravedad. Hay que hacerlo muy despacio porque lo que nos está demostrando el coronavirus es que las prisas no son buenas", aconseja Sanz. "A largo plazo no habrá cuarentenas ni aislamientos, pero tomar esa decisión ya es arriesgado porque no sabemos cómo se va a comportar la covid, las próximas variantes...", añade Peiró.

Así que la gestión de la pandemia debe cambiar, en opinión de los epidemiólogos. Sanz, de la SEMPSPGS, apuesta por " inmunizar en todo el mundo, porque es la manera de evitarnos nuevas variantes tan transmisibles como ómicron y que vuelvan a obligarnos a proteger el sistema sanitario. Y nos aseguramos que la covid que llegue sea mayoritariamente leve". Peiró, de SESPAS, propone cambiar el sistema de vigilancia de casos de covid y no rastrear cada uno sino establecer una vigilancia parecida a la que se hace con la gripe, "un sistema de monitorización de casos, médicos concretos que miren a gente concreta y saquen conclusiones epidemiológicas. No testar a todo el mundo porque ya es inabarcable ".

Es lo que se propone en Estados Unidos, donde un artículo de la Journal of the American Medical Association (Revista de la Asociación Médica Estadounidense) ahonda en la estrategia de salud pública que se debe seguir en una nueva normalidad que incorpore a la covid-19 como una enfermedad respiratoria más : "Al diseñar una estrategia nacional, la humildad es esencial. La duración precisa de la inmunidad al SARS-CoV-2 por vacunación o infección previa se desconoce. También desconocido es si el SARS-CoV-2 se convertirá en una infección, si las terapias antivirales evitarán la covid-19, o si es aún más transmisible, inmunoevasivo, o variantes virulentas surgirán después de ómicron."

La situación es "radicalmente diferente a hace unos meses", explica a NIUS el microbiólogo José Luis del Pozo. "Los asintomáticos no deben guardar cuarentena, pero tampoco deben hacer ninguna actividad social que implique estar con alguien más sin mascarilla, es decir, si estoy asintomático y he sido contacto estrecho con un positivo no voy a comer con unos amigos o a visitar a mi abuelo inmunodeprimido de 95 años", subraya. "Antes con una gripe la gente seguía yendo al trabajo y eso hemos aprendido que no hay que hacer", constata.