Ómicron y el final de la pandemia: “Estamos claramente en un cambio de tendencia”

"Es una buena noticia que en determinados países donde hay un predominio muy importante de la variante ómicron el número de hospitalizaciones no solo no aumente sino que disminuya", señala el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante. "La caída de hospitalizaciones es una de las cuestiones que desde el punto de vista científico se apunta como el final de la pandemia: que el SARS-CoV-2 se convierta en un virus que afecta de forma mayoritaria a toda la población pero que solo produzca efectos graves a un porcentaje relativamente pequeño y asumible, como otros virus respiratorios que ya existen. Si esto realmente se confirma en las próxima semanas, será una excelente noticia", asegura.

Si no en el principio del fin de la pandemia, los expertos coinciden en que, desde luego, estamos en un claro cambio de tendencia. " Cuando pase ómicron, el porcentaje poblacional de personas inmunizadas por infección, vacunadas o las dos cosas va a pasar de largo del 90% de la población en los países donde ómicron ya es hegemónica" , señala López Guerrero. "Eso va a suponer una inmunización grupal, funcional o de rebaño, como queramos llamarla, que seguramente hará que no vengan otras olas parecidas", asegura.

"La mayoría del mundo científico es optimista. Es evidentemente, estamos viendo un tipo de enfermedad diferente al que veíamos hace muy poco tiempo y un comportamiento del virus también muy distinto", señala Almirante. "Si esto persiste en el tiempo y no hay ninguna novedad -que en situación de pandemia siempre es inevitable que pueda pasar-, la valoración global es optimista, aunque sea difícil de entender cuando todavía hay miles de casos nuevos, un montón de personas que tienen que ser hospitalizadas y unos cuantos que fallecen. A medio plazo, la perspectiva es más favorable que en olas anteriores", añade.

Porque los expertos advierten: en virología, el riesgo cero no existe. Es decir, la probabilidad de que se dé otra variante más perversa o más letal es muy pequeña pero puede pasar. "La tendencia natural de los virus aéreos es tender a generar más capacidad de dispersión pero causar menos daño al hospedador, por una razón simplemente de selección natural: los virus más virulentos causan más estragos, las personas fallecen o acaban ingresadas y ese virus deja de transmitirse. Sólo los virus que se transmiten de forma asintomática o subsintomática son los que acaban teniendo una presión selectiva positiva. Por lo tanto, cabría esperar, aunque el riesgo cero no existe, que no volviera a aparecer una variante como ómicron, tan evolucionada, o más virulenta", señala López Guerrero.