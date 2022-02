Ómicron lleva a más niños al hospital: ¿afecta más a sus bronquios o es por el 'tsunami' de casos?

Pero Bassat insiste en que con ómicron nada ha cambiado. Parece que ómicron no afecta tanto a los pulmones como las otras variantes pero eso no quiere decir que las otras variantes no afectaran también a las vías aéreas altas. Cree que "aunque las vías respiratorias de los niños pequeños son más estrechas y se necesita menos inflamación para obstruirlas detrás de las hospitalizaciones en menores está la cantidad de contagios por ómicron no que afecte más a las vías respiratorias menos maduras de los niños".