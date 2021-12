Ómicron obliga a replantear la estrategia: qué hacer con las cuarentenas, rastreos y el pasaporte covid

Hay que estudiar un cambio "prudente" de estrategia, no se puede esperar, asegura a NIUS José Luis del Pozo

Comunidades como Madrid o Castilla y León proponen estudiar la reducción de las cuarentenas

"El pasaporte covid dentro de poco tiempo tendrá tanto sentido como el pasaporte gripe, que no existe porque no tiene ningún sentido", explica el doctor Roi Piñeiro

Ómicron no ha venido para quedarse, porque no se espera que sea la última variante que surja del SARS-CoV-2, pero sí para cambiar las reglas del juego. Esto es lo que indican los científicos conocedores de coronavirus como este. Voces que empiezan a cuestionar la validez, en estos momentos, de ciertas medidas como los rastreos, los test masivos, algunos confinamientos o el pasaporte covid.

La situación es "radicalmente diferente a hace unos meses", explica a NIUS el microbiólogo José Luis del Pozo. La mayoría de la población está vacunada y el crecimiento de los contagios es muchísimo más elevado que el de ingresos o muertes.

La nueva variante, más contagiosa, presenta síntomas más leves, más cercanos a una enfermedad endémica como un catarro estacional o una gripe, "por lo que las reglas del juego tienen que cambiar, claramente", constata. Un cambio que hay que acometer, aclara, "de manera prudente", pero hay que hacerlo ya, "no se puede esperar a que acaben las fiestas", urge.

"No se puede rastrear una enfermedad endémica"

Según el jefe de enfermedades infecciosas y microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, "hace dos meses los rastreadores eran fundamentales, pero ahora serían más útiles haciendo otra cosa", sentencia. Y no es el único que se expresa en este sentido. "No se puede rastrear una enfermedad endémica, asegura a NIUS el doctor en Infectología y Nefrología Pediátrica, Roi Piñeira. "Tomemos apuntes de lo que ya están haciendo en Sudáfrica", pedía en su cuenta de Twitter.

Fin de las cuarentenas para los contactos asintomáticos

Y ¿qué es lo que está haciendo Sudáfrica? El primer país en detectar ómicron ha decidido entrar ya en una fase de mitigación. En buscar cómo convivir con el virus, como si fuera un catarro o una gripe, en vez de intentar eliminarlo. "Ayudará mucho psicológicamente el momento en que podamos decir que el SARS-CoV-2 no cause covid sino un catarro", apunta este fin de semana en NIUS Adolfo García Sastre, virólogo español del Mount Sinai de Nueva York.

Sudáfrica ha centrado sus esfuerzos en la vacunación y ha puesto fin a los rastreos sistemáticos de casos y a las cuarentenas para las personas asintomáticas, aunque estén contagiadas. Estas pueden salir a la calle, pero siempre con mascarilla y manteniendo la distancia. Aunque la situación en España no es la misma que en Sudáfrica. La incidencia en el país africano cae tan en picado como crece la española.

Cuarentena de cinco días para los positivos sin síntomas

¿Qué proponen otros países con situaciones más similares a la española? El martes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no optaron por eliminar las cuarentenas, como Sudáfrica, pero sí por reducirlas de 10 a cinco días para los contagiados asintomáticos. Una propuesta que, en España, cuenta ya con el apoyo de comunidades como Madrid o Castilla y León.

Gracias al alto porcentaje de personas vacunadas y a la mayor levedad de ómicron, "estamos en un periodo de transición" y habrá que acometer "cambios importantes" en la gestión de la pandemia, anunciaron en rueda de prensa los responsables de la Sanidad madrileña. La posibilidad de reducir las cuarentenas será abordada, previsiblemente, por el Consejo Interterritorial de este miércoles.

Por el momento en España el aislamiento de los casos positivos es de 10 días. Lo que sí se eliminó el pasado 21 de diciembre fue la cuarentena para personas vacunadas que hayan estado en contacto estrecho con un contagiado. "Esto es lo razonable, por todo lo que hemos aprendido", explica a NIUS José Luis del Pozo. "Los asintomáticos no deben guardar cuarentena, pero tampoco deben hacer ninguna actividad social que implique estar con alguien más sin mascarilla, es decir, si estoy asintomático y he sido contacto estrecho con un positivo no voy a comer con unos amigos o a visitar a mi abuelo inmunodeprimido de 95 años", subraya.

Con síntomas leves, no se le hace test, pero se queda en casa

Otro de los supuestos es si la persona que ha estado en contacto estrecho con un positivo presenta síntomas leves. ¿Se le hace una prueba para ver si está contagiado? "Yo creo, con la situación actual, que no sería necesaria si uno está vacunado y no tiene una patología de riesgo, se debería asumir que lo que está padeciendo es covid", argumenta el microbiólogo. "Si tus convivientes tienen gripe, ¿que vas a tener si has empezado con fiebre? Si tus convivientes tienen covid-19, más de lo mismo", reflexiona en el mismo sentido el doctor Piñeiro.

Tal y como explica José Luis del Pozo, uno no se hace una prueba diagnóstica para ver qué virus le ha causado una gripe, aunque eso no quita para que se establezca una red de vigilancia. "Lo que hay que hacer es cuarentenarse en casa para no contagiar a nadie, cosa que antes no se hacía por cultura. Antes con una gripe la gente seguía yendo al trabajo y eso hemos aprendido que no hay que hacer", constata. A quién sí que habrá que hacer test es "a las personas que ingresen en el hospital", considera el jefe de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. "Todo esto llegará antes o después, pero los protocolos avanzan despacio, y es lógico que ahora mismo la población esté confundida. De ahí el caos que está colapsando el sistema sanitario durante las últimas semanas", reflexiona Roi Piñeiro.

El futuro de un pasaporte covid "con los días contados"

Pero si ya no se hacen test, ¿cómo se puede certificar que se ha pasado la enfermedad de cara a obtener un certificado como el pasaporte covid? "En este momento estamos en un punto de inflexión en la pandemia y no puede ser que el pasaporte covid nos ate para adoptar las decisiones más adecuadas o correctas", explica el doctor del Pozo. "El pasaporte covid dentro de poco tiempo tendrá tanto sentido como el pasaporte gripe, que no existe porque no tiene ningún sentido", augura Piñeiro.

"Este virus nos ha enseñado que cambia muy rápido, algo que ya sabíamos los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, y la capacidad de cambiar es la clave del éxito, esto pasa con los virus y esto pasa con el ser humano, así que quizás el pasaporte covid tiene los días contados", coincide José Luis del Pozo.

El fin de la pandemia

Según explica a NIUS el microbiólogo, la evolución natural es que aparezcan nuevas variantes, "seguro que ómicron no es la última", vaticina. Variantes que, previsiblemente, serán menos agresivas y más transmisibles. Por primera vez "podemos plantearnos el fin de la pandemia, no porque nos hayamos librado del virus, sino porque este ha sido capaz de adaptarse al ser humano y ha conseguido mantenerse de forma endémica", argumenta el científico.