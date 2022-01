Ómicron pulveriza todos los récords de contagios diarios en el mundo con 2,6 millones

Antes de darse la alerta por esta variante de riesgo a finales de noviembre el mundo no había superado el millón de contagios, pero el 29 de diciembre se alcanzó casi el millón y medio y en sólo estos días de enero se suceden las cifras de récord. El día 5 de enero se superaron los 2,3 millones.

Por fortuna, no sucede lo mismo con las cifras de mortalidad. El mundo ha vivido muchos días rondando las 15.000 muertes en sólo 24 horas. El dato del 6 de enero es de 8.168 fallecimientos.

En cualquier caso, la OMS ha avisado de que no se debe calificar como suave o leve a la variante ómicron. La mayoría de contagiados, en efecto, no sufre una covid grave; pero eso depende mucho de la cobertura vacunal y hay países donde aún es baja. Cerca del 90% de las personas graves en el mundo no están vacunadas.