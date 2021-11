La OMS advierte de la escasez de 2.000 millones de jeringas para las vacunas del covid en 2022

Uno de los peligros de la carencia de jeringas es la reutilización de las mismas, según ha señalado Hedman. Esta práctica aumenta las posibilidades de propagar patógenos como el VIH y las hepatitis B y C, según señala la OMS. La experta ha añadido que el otro riesgo es el retraso de las inyecciones a las poblaciones no inoculadas. Las terceras dosis puestas en las naciones ricas han superado a las profilaxis totales administradas en las pobres, de acuerdo a los datos de Our World in Data.