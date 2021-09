La OMS pide retrasar la tercera dosis a los países ricos hasta fin de año para priorizar a los países pobres

No obstante, Tedros si ha señalado la necesidad de una dosis de refuerzo para las poblaciones de mayor riesgo, "donde hay evidencia de una disminución de la inmunidad contra el covid-19 grave", como las personas inmunodeprimidas que no responde lo suficiente a sus dosis iniciales de vacunas o que ya no producen anticuerpos. "Pero por ahora, no queremos ver un uso generalizado de dosis de refuerzo en personas sanas que están completamente vacunadas", ha afirmado tajante.