Alpha, Beta, Gamma: la OMS renombra las variantes del virus con letras griegas

Desde la comunidad científica se ha insistido desde el inicio de la pandemia. Primero, que no había un virus chino. Después, que no había una variante británica, ni una sudafricana, brasileña o india. De la misma manera, no hubo una gripe española. Todas estas maneras de identificar virus arrastras connotaciones que pueden estigmatizar a los lugares a los que hacen referencia.