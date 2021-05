Las organizaciones cardiovasculares líderes del mundo piden más medidas para reducir el consumo de tabaco

Los países deben regular eficazmente también los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco emergentes para proteger a los jóvenes y mejorar la salud pública en todo el mundo, dicen en su comunicado.



El escrito se ha publicado simultáneamente en las revistas insignia de las cuatro organizaciones: Journal of the American College of Cardiology (JACC), Journal of the American Heart Association (JAHA), European Heart Journal (EHJ) y Global Heart.



"Estamos orgullosos de unirnos a nuestros colegas de salud pública mundial para pedir una acción rápida para acabar con el consumo de tabaco y la adicción a la nicotina en todo el mundo", ha expresado el presidente de la American Heart Association. "Las estrategias basadas en evidencia que se han implementado con éxito en países de todo el mundo, desde la regulación gubernamental hasta los impuestos al tabaco y la financiación de programas de prevención y cesación, marcarían una enorme diferencia si se implementaran a escala mundial. Ahora es el momento de redoblar nuestra esfuerzos para llegar al final del juego del tabaco poniendo fin al consumo de tabaco y la adicción a la nicotina en todo el mundo ".



"La nicotina puede causar serios riesgos para la salud del sistema cardiovascular en todas las etapas de la vida", según el Colegio Americano de Cardiología. "La nicotina puede aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el flujo de sangre al corazón de una persona, estrechar las arterias y endurecer las paredes arteriales, lo que a su vez puede provocar un ataque cardíaco. La nicotina también afecta el desarrollo del cerebro y representa un peligro para las jóvenes embarazadas mujeres y el feto en desarrollo. Debe haber una mayor comprensión de los impactos de la nicotina en la salud cardiovascular y los productos de administración de nicotina en niños y jóvenes para informar acerca de tratamientos adicionales y enfoques regulatorios de la nicotina ".