Tres pacientes que iban a diálisis han fallecido por coronavirus tras compartir ambulancia en Almería

Los hechos ocurrieron a finales de febrero. En esa ambulancia viajaban cinco pacientes con problemas renales y terminaron falleciendo tres personas . "No quiere decir que el contagio se haya dado en la ambulancia, pero si hay posibilidad que haya sido así, aunque no certeza", ha asegurado Moreno.

"No podemos decir tajantemente que se contagiaron en la ambulancia, pero para que esto no vuelva a ocurrir, pedimos que se prohíba que viajen cinco personas en una ambulancia. No debería superar los tres pacientes con diálisis. Con tres pacientes, podrían viajar cada uno en una fila de asientos y se mantendrían todas la medidas de seguridad", apunta Moreno.