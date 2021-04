Los padres de Rafa piden ser vacunados: “Nadie, más que nosotros, puede atenderlo”

Mientras que los cuidadores profesionales han recibido la vacuna, a ellos por el momento se la niegan por no tener un contrato

Su hijo, de dos años y medio, tiene una enfermedad genética que lo hace, entre otras cosas, vulnerable a las infecciones respiratorias

La vacuna sería para estos padres gallegos una seguridad: “Sería como una barrera para que el virus no llegase a él”

Raquel está pendiente de las alarmas de un respirador durante las 24 horas del día. Ella no es enfermera ni trabaja en la UCI de un hospital. Ha tenido que adquirir los conocimientos básicos del oficio porque la vida de su hijo Rafa depende de ese aparato. El niño, de dos años y medio, sufre una enfermedad genética poco común, la miopatía miotubular, que impide que sus músculos funcionen correctamente. Rafa no camina y no ingiere alimentos porque, ni siquiera es capaz de tragar su saliva. Es un gran dependiente.

La palabra coronavirus atemoriza a sus padres. No sólo por las consecuencias que esta enfermedad podría tener en el niño, vulnerable a las infecciones respiratorias, sino también por lo que pasaría si uno de ellos se contagiase. “O nos arriesgamos a confinarnos con él o tendría que ingresar en un hospital para que alguien se encargase de sus cuidados. Nadie más en la familia tiene los conocimientos suficientes para encargarse de él. Nadie, más que nosotros, puede atenderlo”, sostiene Raquel.

Porque ella y su marido Santiago no sólo han tenido que formarse para saber qué significa cada alarma que emite el respirador y actuar en consecuencia. También han tenido que aprender a aspirar sus secreciones, a controlar su saturación y a alimentarlo a través de su estómago. “Tenemos que estar pendientes de que no se produzca ningún tapón que impida que el aire llegue a sus pulmones”, explica. Por las noches, deben levantarse cada tres horas para atenderlo. “Hay que aspirarlo y girarlo para que no esté siempre en la misma posición”, cuenta.

Al no ser cuidadores profesionales, no les ponen la vacuna

El trabajo de Raquel es asistir a su hijo. Es una cuidadora sin contrato, no profesional, aunque sus tareas se extienden bastante más allá de las ocho horas estipuladas en cualquier actividad laboral. “Antes de tener a Rafa sí trabajaba fuera de casa pero ahora es inviable”, comenta.

El temor a contagiarse de coronavirus ha llevado a esta familia de Ourense a un aislamiento extremo. La hermana de Rafa, Celtia, de cinco años, ha estado casi un año sin ir al colegio. “Volvió hace un mes, cuando vimos que las cosas empezaban a mejorar”, sostiene. Pero su padre, Santiago, tiene que salir todos los días al trabajo. “Siempre estás con el temor de que el virus pueda entrar en casa”, insiste.

Pese a la situación de vulnerabilidad de Rafa, sus padres y también cuidadores no han sido vacunados, al contrario de lo que ha ocurrido con los cuidadores profesionales. “La diferencia la marca el tener o no tener un contrato. Si eres un cuidador profesional, sí te vacunan. Pero a los padres de grandes dependientes, que nos dedicamos a sus cuidados las 24 horas del día, como no tenemos un contrato, nos excluyen por el momento del plan de vacunación”, cuenta indignada Raquel.

Esta madre de Ourense, a través de la asociación ‘Pequeños Superhéroes’ a la que pertenecen y que une a las pocas familias que hay en España con la misma enfermedad que Rafa, expuso hace un mes y medio su caso en una comisión del Parlamento de Galicia. “La actitud inicial parecía muy positiva, pero hace dos semanas nos llamaron para decirnos que no se nos podía incluir porque era algo que no contemplaba el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo sabemos que en otras comunidades sí se está vacunando a cuidadores no profesionales de grandes dependientes”, sostiene.

Los cuidadores no profesionales, en el limbo en algunas comunidades

Dentro del grupo 4 del plan de vacunación se encuentran los grandes dependientes y sus cuidadores profesionales. Es ese matiz, el de profesional, es el que deja fuera a cuidadores familiares como Raquel o Santiago. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas están actuando igual. Hay algunas que sí los han empezado a vacunar. “Sabemos por familias que pertenecen a la asociación que sí se les está vacunando en Cataluña, Baleares, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco y Madrid”, sostiene esta madre.