País Vasco, Murcia y Cataluña llaman a la vacunación ante 87.000 citas sin cubrir

El ritmo de vacunación en España ha caído a la mitad en las últimas semanas. Varias comunidades aluden a la reducción de las dosis entregadas. Influye que Moderna ha recortado los suministros de las próximas dos semanas. En País Vasco, Región de Murcia y Cataluña el descenso está relacionado con que la gente no cubre las 87.000 citas que tienen disponibles.

El caso de Murcia, aunque no preocupante, es bastante llamativo. Tiene el porcentaje más bajo de inoculados con pauta completa del país (62,3%) . No obstante, ha inyectado el 98,6% de los sueros que ha recibido, según los datos del Ministerio de Sanidad. Su presidente, Fernando López Miras, lo achacó este martes a que "envían menos vacunas que al resto".

"Todos deberíamos vacunarnos, ya no por nosotros, sino por los demás", dijo. No especificó si la tendencia está relacionada con el periodo estival. Pero sí que calificó de "irresponsabilidad" que algunos trabajadores de residencias y otros centros no quieran vacunarse.