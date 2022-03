Los países que han retirado mascarillas en interiores: "Se han precipitado, España no debe cometer el mismo error"

España continúa con la desescalada de las restricciones impuestas para luchar contra el coranavirus. Este martes la Comisión de Salud Pública ha eliminado las cuarentenas para todos los contactos estrechos de un positivo, independientemente de si se está vacunado o no.

Desde el pasado 10 de febrero, las mascarillas en exteriores dejaron de ser obligatorias en nuestro país , a excepción de cuando no se pueda garantizar el metro y medio de distancia o en eventos multitudinarios, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque, por el momento, no hay fecha concreta para acabar con esta medida que ya ha sido suprimida o está a punto de serlo en otros países .

Estados Unidos ha anunciado este fin de semana que la mayoría de sus ciudadanos no tendrán la obligación de llevar mascarillas en espacios públicos cerrados, incluido en colegios. Su uso dependerá ahora del nivel de "riesgo" de cada localidad. La medida afectará al 70% de la población .

Sin embargo los expertos alertan de que estos países "han actuado precipitadamente ". "En ninguno de ellos se daban las condiciones epidemiológicas adecuadas para retirar la mascarilla de exteriores. Ha sido una decisión política y no una decisión de salud pública", asegura el epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña.

" No hace falta más que ver las estadísiticas de incidencia, de hospitalización y de mortalidad en Dinamarca, Suecia y Noruega y compararlo con España ", argumenta López Acuña.

Y con la mortalidad la tendencia es similar. " Muestra un aumento importante del número de fallecidos en Dinamarca, Suecia y Noruega ", asegura López Acuña. "Las cifras son súper reveladores, por eso creo que tenemos que hablar con datos y con hechos, no con impresiones".

"Vistos los gráficos creo que es un contrasentido retirar el uso de la mascarilla en los espacios en donde más contagios hay ", sentencia. "Antes de que esta decisión se tome en España es necesario debatirlo ampliamente, para no cometer los errores que están cometiendo estos países ", sentencia.

Acerca de cuándo será posible prescindir de la mascarilla en interiores en España , los especialistas consultados por NIUS insisten en que "no debemos apresurarnos". "Todavía hay que esperar a que baje la incidencia y a que la situación sea más homogénea en todas las comunidades", esgrime Ildefonso Hernández , catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. " Antes de un mes yo creo que no se va a dar la situación epidemiológica adecuada ", asegura.

"Según la norma actual no se debería retirar la mascarilla en interiores hasta que la incidencia no estuviera por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. Es cierto que esta sexta onda pandémica ha sido mucho mayor de lo que preveía ese documento, así que la cifra podría revisarse y aumentarla, pero no podría ser mucho mayor de 100", indica José Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.