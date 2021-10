'La Palabra Maldita': el documental que quiere poner fin al tabú del suicidio

El largometraje se estrena en el DocsValència Espai de No Ficció

Nadie está libre de entrar en una dinámica que lleve a la desesperación y al suicidio, aseguran los psiquiatras

A María le costó 22 años empezar a hablar de su intento de suicidio

"Yo tenía quince años cuando intenté suicidarme. Intenté suicidarme un viernes, estuve en el hospital dos días y el lunes estaba en el colegio. Eso es algo que se quedó ahí, nunca lo hablamos". Así cuenta María Quesada su experiencia en el documental La Palabra Maldita dirigido por Javier Álvarez Solís. Un trabajo que aborda, con distintos testimonios y desde diferentes perspectivas, la importancia de hablar del suicidio para poder prevenirlo. "Porque ocultar las cosas no hace que dejen de existir", explica María a NIUS.

Hoy, con 42 años, esta periodista se siente orgullosa de contar abiertamente lo que le ocurrió. Le costó más de dos décadas poder hacerlo, aunque no ha pasado "ni un solo día", asegura, en el que no se haya alegrado de fallar en su intento. Hay que hablar del suicidio, indica, y "hacerlo bien". Los medios de comunicación deben huir del morbo, sin entrar en métodos o causas, dejando muy claro que:

La gente no quiere morirse, lo que quiere hacer es dejar de sufrir y el sufrimiento es temporal, pero el suicidio no.

El suicidio nunca lleva al final del sufrimiento, sino que lo acentúa extendiéndolo a familiares y amigos.

Ante pensamientos suicidas, hay que hablar y llamar a todas las puertas que sean necesarias*.

"No digas que ha sido un suicidio, piensa que ha sido un accidente"

Fue precisamente el suicidio de un amigo lo que llevó al director Javier Álvarez Solís a aproximarse al tabú. "Cuando me enteré de su muerte para mí fue un shock. Fui incapaz de llamar a la familia. Estaba avergonzado, tenía miedo de hacerles daño", relata Solís a NIUS. Ese sentimiento fue lo que le empujó a rodar La Palabra Maldita, una cinta "hecha para entender por qué aquel día fui incapaz de pronunciarla".

El documental cuenta con el testimonio del propio director, de María Quesada o de Dolors López Alarcón, autora de Te nombro, que relata cómo vivió el fallecimiento de su única hija. "Cuando una hija se suicida, hay un grupo de personas que dicen: 'no digas que ha sido un suicidio, piensa que ha sido un accidente', y lo dicen para protegerte, pensando que puede ser una carga adicional y realmente lo es, es la carga del tabú, esto (el suicidio) no puede existir".

Más de diez muertes al día

Pero el suicidio existe. De hecho es "la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años" en España, donde se registran más de diez suicidios al día, explica a NIUS el doctor Rafael Sotoca, otra de las voces recogidas en el documental. Cifras que, se sospecha, pueden estar subestimadas, indica el experto.

Según María Quesada, hay que perder el miedo a hablar sobre el suicidio y hacerlo de una manera natural, preguntando abiertamente a una persona que lo esté pasando mal si está teniendo ideas suicidas o compartiendo cómo nos hemos sentido nosotras en un momento determinado, porque no es tan raro que una persona piense a lo largo de su vida en quitarse la vida". Pasar a la acción es otra cosa, y entre el pensamiento y la acción hay un espacio. "Lo que no ayuda es taparlo, eso ya lo sabemos".

Comenzar a hablar de lo ocurrido tras décadas de silencio

Ella estuvo soportando esa carga durante años. "Me avergonzaba tanto de lo que había hecho que no quise hablar del tema, digamos que mis padres y yo hicimos un pacto de silencio". Como muchas otras familias. El suicidio, o la tentativa, es un tema que se sigue quedando como un tabú del que no se habla porque "no se sabe gestionar, no hay herramientas para hacerlo", argumenta.

Fue en un campamento de formación de yoga en Estados Unidos, cuando uno de sus compañeros compartió una vivencia similar. María, que entonces tenía 37 años, intentó dar su testimonio, pero no pudo. "Quise levantar la mano y fue imposible, desde los 15 años a los 37 no había vuelto a hablar con nadie del asunto, ni tan siquiera con mis amigas o con mi marido con quien tengo dos hijos". Pero poco a poco María fue contando su experiencia a sus seres queridos, dándose cuenta de que haciéndolo no solo se liberaba ella, sino que también daba la oportunidad de expresarse a las demás personas. Entre ellas, su madre con la que por fin pudo hablar sobre lo ocurrido. "Fue muy bonito poder expresar y compartir cómo nos sentíamos".

Un tabú que afecta a todos

Ahora María habla abiertamente de ello, es una de las protagonistas del documental, ha formado una asociación y ha escrito el libro La niña amarilla donde recoge otros testimonios similares al suyo. Experiencias no faltan. Los psiquiatras y expertos en salud mental que aparecen en la película aseguran que:

Una de cada cuatro personas, un 25% de la población en Europa, va a tener a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental.

Nadie está libre de entrar en una dinámica que lleve a la desesperación y al suicidio.

Estar ansioso, preocupado o tener miedo es normal, lo que no es normal es que esos sentimientos te superen.

Tras más de tres años de trabajo, Javier Álvarez Solís asegura a NIUS que hay dos cosas que le han marcado. Por un lado, la injusticia con la que la sociedad trata a las víctimas que sobreviven al suicidio de un ser querido con una "vergüenza y culpabilidad inmensas al no poder hablar de ello y verse sometidas al juicio y la especulación social". Por otro, la falta de herramientas de esta sociedad para hacer frente al sufrimiento que se va a experimentar a lo largo de la vida. "No estamos preparados, no se nos ha dado el mecanismo", explica. "Con lo que se ha avanzado en seguridad vial y laboral, y de esto, que provoca más muertes al año que todo ello junto, no se habla. ¿Cómo se sostiene?", se pregunta.

Medidas que "van a salvar muchas vidas"

"Sabemos que se puede prevenir y cuando se pongan en práctica las medidas necesarias se van a salvar muchas vidas. Necesitamos empezar ya, es urgente", clama María Quesada.

Políticas que, subraya el doctor Rafa Sotoca, no solo tienen que proporcionar más recursos sanitarios para mejorar la salud mental y el cuadro clínico, sino que también deben dar a las personas con problemas la posibilidad de desarrollarse, de tener una vivienda o encontrar un empleo. "La acción tiene que ser multi-línea", asegura el ex director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana

Lo que espera María es que La Palabra Maldita "llegue a todo el mundo, que esto se destape, la gente sea más consciente y la sociedad avance en el tema del suicidio de la misma forma que lo ha hecho en otras cuestiones como la violencia de género". Y concluye: "Ojalá dentro de 10, 15 o 20 años seamos capaces de tratar el suicidio abiertamente, sin tapujos, sin vergüenzas, sin culpas".