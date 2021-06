Paloma, de 57 años, cansada de reclamar su vacuna: “Van a empezar con los de 30 y a mí no me la ponen"

Esta mujer residente en Galicia tendría que haber sido citada para vacunarse, por edad, a principios del mes de mayo

A pesar de su insistencia llamando al número de incidencias habilitado por el Sergas, todavía no ha recibido la citación

Paloma está constantemente pendiente de un teléfono que no suena. Esta madrileña afincada en Galicia desde hace 30 años lleva desde principios del mes de mayo esperando a ser citada para vacunarse. Pero ese ansiado SMS no llega. “Van a empezar a vacunar a los de 30 y a mí no me la ponen”, denuncia Paloma Valle a NIUS.

Ella tiene 57 años. En agosto cumplirá 58. Galicia empezó a inocular el suero contra el coronavirus a los de su edad hace casi dos meses. “Han vacunado a mi marido, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos… Todos los de mi generación ya tienen puesta la segunda dosis”, cuenta. Por los puntos de vacunación masiva de la comunidad gallega llevan ya semanas desfilando los de cuarenta y las vacunas empezarán a llegar esta misma semana a los de treinta. “Y a mí, ¿cuándo me toca?”, se pregunta Paloma.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el 91,1% de las personas de entre 50 y 59 años han recibido al menos una dosis en Galicia. “Sé que mi caso no es único. Conozco a un hombre de sesenta y pico que también está sin vacunar. Puede haber errores técnicos y humanos a la hora de gestionar las citas, claro que sí. Pero lo que no es comprensible ni aceptable es que después de haber llamado insistentemente al número de incidencias no solucionen mi problema”, sostiene.

En el ‘limbo’ tras llamar reiteradamente al número de incidencias

Paloma llama casi todos los días al teléfono de notificación de incidencias sobre vacunación que ha habilitado el Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Ya no sé ni cuántas reclamaciones he puesto”, cuenta Paloma. Cada vez que llama apunta el nombre de la persona con la que habla. “A veces hablo con María F., otras con Ana V., otras con Andrea L…. Es que ya me conozco a todas las telefonistas”, detalla.

La primera incidencia la formalizó hace ya 40 días. “La primera reclamación la puse el 20 de mayo”, asegura. Entonces le explicaron que no recibió el SMS para vacunarse junto al resto de su 'quinta' porque no tenían actualizado su número de teléfono. “No lo entiendo. La doctora siempre me llama al móvil. Me operaron hace un año y los partes de baja me llegaban al móvil. ¿Cómo me pueden decir que no tienen mi contacto?”, se pregunta. "Este no es un tema menor. Es una cosa muy seria", recalca.

Fuentes del Sergas consultadas por NIUS afirman que se está repescando diariamente a personas que, por algún motivo, no han sido citadas cuando les correspondía, como es el caso de Paloma. Se está llamando a unas 20.000 personas a la semana en esa repesca para inocularles el suero "con la mayor brevedad posible".

Angustiada porque ve que “la gente se está relajando de más”

Paloma trabaja como recepcionista en una academia de inglés. “Llevo meses de mucha angustia porque, aunque adoptamos todas las precauciones, es un un sitio de mucho riesgo”, cuenta. Lo dice porque por el centro pasan, cada día, decenas de alumnos. “Guardamos las distancias y ventilamos constantemente, pero yo tengo miedo. Voy todos los días a trabajar con una FFP3”, cuenta.

Su inseguridad ha aumentado en las últimas semanas. “Yo el año pasado estaba más tranquila porque estábamos todos igual. Pero ahora, con la vacunación y con el fin de las mascarillas en exteriores, yo veo que la gente se está relajando de más”, cuenta. No coge el transporte público. No se atreve a viajar a Madrid a ver a su familia. “Tengo miedo de poder cogerlo”, recalca.