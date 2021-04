Pamplona anuncia que cancela los Sanfermines por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo Pamplona dice adiós a los sanfermines . "Me veo obligado a suspender oficialmente la fiesta de este San Fermín", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Ricardo Maya.

El alcalde ha explicado que unas fiestas como los Sanfermines "no se organizan de un día para otro, hay muchas personas e instituciones implicadas" y ha indicado que de la reunión del pasado jueves entre Gobierno y Federación Navarra de Municipios y Concejos salió "con el convencimiento de que teníamos que tomar ya una decisión".

Habrá que esperar a 2022

Ya el año pasado la pandemia obligó a propios y extraños a dejar el pañuelico rojo en casa. 365 días después, la historia se repite. Los datos del coronavirus en Navarra no son buenos y eso impide "por responsabilidad" celebrar uno de los acontecimientos más multitudinarios que se viven en España.

Para anunciar la decisión, el Ayuntamiento de Pamplona ha preparado un emotivo vídeo en el que, acompañado por la canción Piel canela y su conocido estribillo Me importas tú, se explica que lo fundamental ahora es el bienestar de los ciudadanos y es por ello que se ha tomado la decisión de volver a suspender los Sanfermines.

En la rueda de prensa, el alcalde ha anunciado que Pamplona destinará "gran parte" del presupuesto de este año destinado a San Fermín a una "amplia y ambiciosa" programación, principalmente cultural, desde junio hasta septiembre. "Que no puedan celebrarse las fiestas de San Fermín no quiere decir que en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano, la va a haber y muy importante", ha aseverado.