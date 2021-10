La pandemia aún no ha acabado: EE. UU. y Rusia sufren otra ola de muertos, Reino Unido de casos

España ha llegado al riesgo bajo gracias a la vacunación. Sin embargo, la pandemia no terminará hasta que esté controlada en todo el mundo. Es un mantra repetido en varias ocasiones por la Organización Mundial de la Salud. No hace falta irse a países de bajos recursos, a los que no han llegado las vacunas. Rusia y Estados Unidos están atravesando una ola de muertos por coronavirus, en Reino Unido están disparados los casos.