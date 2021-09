La pandemia retrocede en todo el mundo, con la excepción de EE.UU. entre los países grandes

Reino Unido es el país con más casos diagnosticados por covid-19 hasta la fecha en la UE, con más de 7.900.000. Así, se encuentra en el puesto cuatro de los países con mayor cantidad de infectados por coronavirus en el mundo . El final de la quinta ola se ha ralentizado, en un país que ya no tiene ninguna restricción.

Más de un 76% de la población adulta ha recibido ya la pauta completa de vacunación, y es evidente que la campaña de inmunización ha cambiado las tornas. El promedio diario de ingresos hospitalarios no supera los 800 pacientes, frente a los casi 4.000 diarios que había a principios de enero . Pero el Servicio Nacional de Salud ya vuelve a tener a más de mil personas con respiración asistida. El Gobierno prepara un "plan B", por si la situación se vuelve insostenible que pasaría por volver a la mascarilla obligatoria en ciertos lugares, la recomendación de teletrabajar y el empleo de "pasaportes covid".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han alertado de que las muertes diarias por coronavirus han aumento en el país un 131 % en lo que llevamos de mes, mientras las autoridades médicas piden a la población extremar las medidas, ya que en algunos estados no hay espacios libres en las UCI.

Al principio de la quinta ola, en junio, mientras algunos àíses mostraban una significativa bajada de casos, América del Sur era el el centro de la pandemia. Tenía siete de las 10 naciones del mundo con más muertes diarias per cápita. en concreto la tasa de Brasisl era siete veces la de India, mientras que Colombia y Argentina sumaban una cifra que equivalía a tres veces la registrada en todo el continente africano.

Los últimos datos confirman que esto es cosa del pasado. Los casos confirmados por cada 100.000 habitantes esta semana eran de ocho en Brasil, seis en Argentina y tres en Colombia, de acuerdo con cifras de Our World in Data. Países como Uruguay, que a inicios de junio llegó a tener 100 casos por cada 100.000 habitantes, ahora solamente tienen cuatro; mientras que Paraguay que registró hasta 40 casos ahora no llega ni a 1 por cada 100.000 habitantes.