La pandemia dispara un 32% las agresiones a los sanitarios

Ante estos datos, CSIF ha lanzado la campaña Por tu dignidad, comunica la agresión. "Queremos convencer al personal sanitario que es muy importante comunicar la agresión. No tienen por qué aguantar ni la vejación ni el insulto ni la amenaza , para eso tenemos la notificación de casos. Pedimos al personal sanitario que notifique estas conductas para poder comprender lo que está pasando el sistema sanitario", ha reclamado Hontangas.

Junto con todos estos factores, desde la organización sindical argumentan que otra de las novedades de la pandemia, la atención telefónica , también ha conllevado otro tipo de agresiones. "La atención telefónica se ha impuesto durante el último año y eso ha provocado un cambio en la tendencia del tipo de agresión. " Provoca insultos y amenazas que no tenemos por qué consentir . No es presencial pero también es una agresión", ha advertido.

"Vemos que el sistema sanitario no es suficiente para que se hagan las pruebas y las consultas en el tiempo que los pacientes creen oportuno. Estamos viviendo una tardanza en Urgencias o Atención Primaria y los pacientes muestran un descontento, que muchas veces llega a agresiones físicas ", ha señalado.

En su caso particular, ha narrado que ha sufrido "varias agresiones". "Después de hacer muchas pruebas a un paciente se demostró que era una simulación por un problema personal que tenía. Este señor se abalanzó sobre mí, golpeándome y lesionándome, igual que a la enfermera que me ayudo", ha contado, puntualizando que estos son los "casos extremos" pero insistiendo en la importancia de las "agresiones diarias" no tan graves.