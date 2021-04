Hace un año y medio que Elena e Ignacio planean su boda , pero la pandemia ha trastocado todos sus planes . Esta pareja sevillana siempre quiso una celebración en el mes de octubre y, por supuesto, en sábado. Era, hasta la llegada de la covid, el día por excelencia. Sin embargo, las circunstancias los han obligado a elegir una fecha que para ellos, antes, sería impensable: un viernes del mes de julio . “Nos horroriza hacerlo en verano, con el calor de Sevilla, pero no queda otra opción”, explica Elena a NIUS.

Creen que así podrán evitar el repunte tras los meses estivales. La elección del día de la semana ha sido por descarte. “ El viernes era la única fecha que quedaba libre en el sitio donde queremos celebrarlo ”, señala. De esta forma, al ser laborable, muchos de los invitados tendrán que pedirse el día libre para poder asistir. “Ya hay gente que me ha dicho que lo va a hacer y también contamos con los que están de vacaciones en ese mes”, apunta.

Como Elena e Ignacio son muchas las parejas que, con la pandemia, se han visto obligadas a declararse amor eterno en fechas, hasta ahora, raras. Un viernes, un domingo o, incluso, días entre semana. Las distintas olas y las restricciones sanitarias han alterado las agendas nupciales, que se han ido posponiendo y acumulando en determinadas fechas. “A la hacienda no le quedan sábados libres en el mes de junio. Así que nos toca celebrarlo un domingo ”, nos cuenta Sandra, otra novia que intenta casarse desde hace casi dos años. Lleva ya dos aplazamientos y no está dispuesta a un tercero. “ Lo hacemos ya, sea como sea ”, insiste.

Opción A, B y C para el evento

Mercedes Arcas, de la empresa coordinadora de eventos Sevilla de Fiesta, reconoce que la pandemia ha cambiado las agendas. “Hacía muchos años que no se organizaban bodas en domingo, pero con el toque de queda, las parejas prefieren hacerlo el día del domingo que la noche del sábado ”, explica a NIUS. Incluso, lo hay que optan por días entre semana . “Sobre todo, aquellas bodas de carácter familiar, con pocos invitados”, apunta.

La forma de planificar también se ha trastocado. “Antes se hacía con meses, incluso años, de antelación. Ahora, las parejas lo plantean como si fuera un cumpleaños. Me caso tal día, pero si no este otro y, en principio, de noche, pero si no se puede, a mediodía”, señala. Algo que hace unos años era impensable.