La primavera que nos espera: "Habrá una tregua de meses y casi sin restricciones"

Sin embargo, un final pandémico no implica una desaparición del virus, y menos de un día para otro, como resaltan otra voces. "Como poco tendremos brotes, mayores o menores, durante una larga temporada" , dice Salvador Peiró, epidemiólogo y director de Investigación en los Servicios de Salud de la Generalitat Valenciana. "No podemos confiarnos en absoluto y la historia de las ultimas olas nos demuestra que esta pandemia es bastante imprevisible ", advierte el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat.

El final del invierno contribuye también al escenario optimista para los próximos meses. Pero no porque esté virus sea estacional, como ocurre con otros patógenos que afectan a las vías respiratorias. "Lo que ocurre cuando llega el buen tiempo es que cambian nuestros hábitos. Estamos mucho más en el exterior , tenemos normalmente las ventanas abiertas, sistemas de aire acondicionado con filtraje… Todo eso contribuye a que la transmisión sea más complicada", detalla Arenas.

La alta inmunidad adquirida también supone un obstáculo más para que haya nuevas olas. Pero hay que recordar que hablamos de un problema de salud global . "La pandemia no será endémica hasta que todos los países hayan alcanzado esta fase", subraya Joan Carles March.

¿Y cómo evitamos esto? "Para que esto no pase deberíamos trabajar en dos líneas: una vacunación de los países con menor cobertura en el mundo , sobre todo África. Y, segundo, vigilancia para controlar lo más rápidamente la presencia de nuevas variantes", comenta March.

Gestal coincide en que seguirán surgiendo variantes, por la naturaleza de reproducción de los virus, pero no le parece probable que aparezca una con mayor eficacia biológica que ómicrón. "Al virus no le interesa matarnos", dice. No descarta casos y brotes en el futuro, pero ve más complicada una nueva ola.