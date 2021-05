Lo que las pandemias del pasado nos dicen de cómo será el final del coronavirus

Una 'entente cordiale' entre virus e inmunidad: así van terminando las pandemias

Sin que las vacunas jugaran un papel esencial (en 1918 no había y hace una década millones fueron desechadas al ser innecesarias), las dos pandemias terminaron cuando hubo suficientes personas con inmunidad y el virus evolucionó hacia una forma menos letal. Una suerte de entente cordiale, de tregua , que permitía al patógeno seguir circulando frente a sistemas inmunológicos más fuertes.

" Evolutivamente , los virus tienden a eso", dice Christian Smerdou, del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. "La mayoría de virus produce enfermedades leves, porque al final lo que quieren es transmitirse, en realidad no les interesa producir síntomas graves. No es que el virus piense, pero la evolución tiende a favorecer variantes más atenuadas que se transmiten bien", agrega.

Un coronavirus podría haber provocado ya otra pandemia en el pasado

"De los cuatro coronavirus que producen resfriados en humanos que no son graves, hay uno del que se sospecha —aunque no hay una certeza absoluta— que fue responsable de una pandemia a finales del siglo XIX [en 1889], que en su día fue calificada de gripe, que empezó en Rusia y mató a millones de personas", recuerda Smerdou.

Hipótesis de futuro: un virus endémico, focalizado y que no cambia tan rápido como el de la gripe

Las razones que ofrecen son diversas, y suponen un buen insumo para pensar el futuro: una inmunidad que no dure lo suficiente, que las vacunas no lleguen a todo el mundo y que el virus sigue presente entre los animales.

"Podría ser", responde Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y la UOC, frente a la hipótesis de un coronavirus endémico. "Habrá que esperar a verlo. El SARS-CoV-2 no va a desaparecer, y es posible que vaya dando brotes. No cambia tan rápidamente como el virus de la gripe, así que quizás no seguirá el mismo patrón, aunque es cierto que los contagios pueden aumentar con el frío", añade el experto.