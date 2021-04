“Papá, te quiero mucho, no te mueras”: las palabras de Sara a su padre tras despertarse en la UCI

Sara no puede reprimir las lágrimas mientras escucha hablar a Emilio, su padre. Él todavía está ingresado en el Hospital de Ourense. Ella, al pie de su cama, trata de reponerse del duro golpe que el coronavirus supuso para su familia. Todos se contagiaron. Y todos lo hicieron a la vez. Su madre, su padre y sus abuelos tuvieron que ser hospitalizados . Sara no. A ella le tocó hacer frente a algo para lo que nadie está preparado: organizar el entierro de su abuelo mientras su padre se debatía entre la vida y la muerte.

La pesadilla de esta familia, natural de O Pereiro de Aguiar (Ourense), comenzó a finales de febrero. Primero tuvo síntomas su madre, luego Sara. “Mi padre estaba fuera trabajando y lo mandaron volverse. Al final, también dio positivo”, relata Sara. A su madre la ingresaron el 27 de febrero. A su padre, el día 1 de marzo. Emilio dice que, entonces, no se encontraba mal. “Vine al hospital porque mi hija me obligó, yo no notaba nada”, insiste. Pero a las pocas horas de ingresar, su estado de salud se deterioró tanto que tuvieron que ingresarlo en la UCI. “A mi padre tuvieron que sedarlo e intubarlo. A mi madre, por suerte, no”, comenta.