El papel de los rastreadores ante la llegada de ómicron: "En caso de sospecha, cuarentena estricta de 14 días"

Además, en este caso, "el afectado no tiene antecedentes de viaje, ni contacto estrecho con otra persona que proceda de países en los que se ha detectado esta variante , como había ocurrido en los casos anteriores, y presentó los primeros síntomas el pasado 29 de noviembre", añaden. "Ahora se encuentra en aislamiento, en su domicilio, al igual que la persona que vive con él, que está guardando la preceptiva cuarentena".

Esto quiere decir que el protocolo ha cambiado. Hasta ahora, con la detección del covid de las otras variantes se estaba llevando a cabo una cuarentena de 10 días. Ahora, en todos los casos que sean sospecha de ómicrón se establece una cuarentena estricta de 14 día s para los contagiados y sus contactos estrechos independientemente de si están vacunados o no, cuentan las mismas fuentes.

De momento, están tranquilos. El principal problema del covid es que llegue a saturar los hospitales otra vez. Y España, por suerte, tiene el porcentaje más alto de vacunados de Europa y ha habido incidencia baja estos meses. "Hay que esperar a ver, ahora como se desarrolla ómicron, pero parece que en los vacunados las sintomatologías son leves". Por eso, también insisten en la vacunación. La mayoría de los ingresados en UCI y en los hospitales son personas no vacunadas. "Otra cosa es que la nueva variante ómicron pille a los no vacunados, lo que todavía no sabemos cómo podría actuar", dicen las mismas fuentes.