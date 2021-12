La paradoja de Nochevieja en Madrid: canceladas las 5 macrofiestas pero no las 'raves' de 10.000 personas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba este miércoles que no habrá ninguna macrofiesta en la Comunidad de Madrid. Cuatro de ellas han sido suspendidas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "No solo por criterios sanitarios, al no tener un plan de contingencia contra la covid, sino también administrativos, al no reunir algunas los requisitos necesarios que se hubieran exigido incluso antes de la pandemia", han explicado a NIUS fuentes de Presidencia.