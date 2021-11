Pasajeros atrapados en el aeropuerto de Johannesburgo: "Está pasando todo de nuevo"

En el aeropuerto internacional O.R Tambo de Johannesburgo, muchos pasajeros intentaban regresar a sus países de origen antes de que cierren las fronteras definitivamente .

Joyce Maaka, sudafricano residente en Reino Unido, mostraba su frustración ante las cámaras de Reuters por tener que guardar cuarentena cuando regrese. "No estoy contento con la situación, reservé mi vuelo con tiempo, todo iba según el horario previsto y ahora tengo que estar en mi trabajo mañana pero han cancelado mi vuelo. Si consigo llegar a Reino Unido, porque tendré que hacer cuarentena en Fráncfort, si llego después de las cuatro de la tarde tendré que guardar cuarentena en un hotel y pagarlo yo. No tengo ese dinero, no tengo dos mil libras para pasar la cuarentena en un hotel."