Pasaporte covid en interiores sin mascarilla, clave para proteger a los ya vacunados

Algunas comunidades quieren que el pasaporte covid sea exigible para bares, restaurantes u ocio nocturno

Los expertos apuntan que sería útil para frenar repuntes y que protege a los ya vacunados

No consideran que sea discriminatorio porque en España se ha vacunado todo el que ha querido hacerlo

Con la incidencia elevándose, en algunas comunidades vertiginosamente, expertos y consejerías de sanidad ya debaten qué hacer para frenar una previsible sexta ola de covid. Es cierto que todo apunta a que no sería como las anteriores en cuanto a ingresos y muertes, pero puede volver a tensionar los sistemas sanitarios. Por eso algunas comunidades abogan por exigir certificado de vacunación para acceder a determinados lugares. El problema es que para hacerlo el tribunal superior de justicia de esa región debe refrendar la medida, y no en todos los casos lo hace.

Por eso la consejera de salud de Castilla y León, Verónica Casado, ha planteado al ministerio que se elabore una norma que dé capacidad jurídica a las regiones para limitar el acceso a lugares donde nos quitamos la mascarilla. Es decir, que solamente puedan entrar a ellos personas vacunadas. Aunque las inmunizaciones no evitan al completo el contagio, sí que lo reducen. Según Daniel López Acuña, ex directivo de la Organización Mundial de la Salud y epidemiólogo, esta es "una manera de no generalizar las restricciones a toda la población en situaciones de riesgo bajo o medio. Y de poner un filtro para que quienes estén desprotegidos por no estar vacunados, no incurran en el riesgo potencial de que se infecten y contagien a otros".

Coincide Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que cree que en este momento sería adecuado instaurarlo, porque considera necesarias dos premisas que sí se han cumplido:

"Casi todo el mundo está vacunado, todo el mundo ha tenido acceso a la vacuna. El que se quiere vacunar se vacuna". "Además, no debe repercutir en la actividad económica o social a la que se va a referir. Pero como casi todo el mundo está vacunado, no se perjudicaría a estos locales".

Y pone un ejemplo: exigirlo en un colegio donde los niños no se pueden vacunar, no tiene sentido. Cree Ortí que esto es útil "para no tener que volver a tomar medidas drásticas, no perjudicar a la mayoría".

Frenar contagios por los centros de salud y por los vacunados

Y es importante frenar los contagios porque, aunque la presión hospitalaria puede mantenerse estable y no ascender gracias a que los vacunados apenas ingresan, sí que hay parte del sistema que sufre: "La atención primaria lo está pasando muy mal, están saturados, no pueden atender otras cosas y eso no se puede consentir", advierte el presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva.

Además, Ortí considera que se debe proteger a los inmunizados: "Todo lo que sea disminuir la transmisión disminuye el riesgo de contagio, así que también se protege a los vacunados". "El rebrote y el aumento de contagios no es solamente algo que ocurra en los no vacunados, aunque ellos sean quienes primero lo sufran. Si la incidencia sigue subiendo, los vacunados empezarán a contagiarse y algunos de ellos ingresarán en hospitales", añade también el ex directivo de la OMS.

Incentivar la vacunación

Según López Acuña, esta medida puede también incentivar la vacunación. "Ha ocurrido en otros países como Grecia y Francia. Recordemos que donde tenemos el mayor problema es entre los 20 y los 40 años, de los cuales el 25% sigue sin tener pauta completa".

Las posturas de las comunidades

Baleares, Cataluña y Galicia ya exigen certificado covid para acceder a la hostelería y/o ocio nocturno, y hay otras regiones que ya se lo plantean, como Andalucía, la Comunidad Valenciana y Navarra.

País Vasco ha anunciado que solicitará permiso judicial para exigir el certificado de vacunación en todos los locales interiores con mucha gente en los que haya momentos en los que se quiten la mascarilla, como conciertos, restaurantes con más de 50 comensales y ocio nocturno.

En Murcia y Aragón se puede pedir el pasaporte covid para acceder a los locales, pero no enseñarlo o no estar vacunado no impide el acceso. Es decir, que es voluntario.

En Cantabria el Tribunal Superior de Justicia no permitió la exigencia del certificado covid y, auqnue ya se había aprobado su uso, el gobierno de Miguel Ángel Revilla tuvo que retirarlo.

Insuficiente para frenar más repuntes

En cualquier caso, según los expertos, esta medida no bastaría para frenar repuntes ya que concurren dos circunstancias:

La mayor incidencia está entre menores de 12 años, que no pueden ser vacunados porque no se ha aprobado la inmunización para ellos.

porque no se ha aprobado la inmunización para ellos. Las vacunas no son esterilizantes y permiten el contagio (evitan algo pero son realmente eficaces en impedir enfermedad grave y muerte, no la transmisión del virus).

Por eso, según él, hay que tomar varias medidas simultáneas:

Vacunar a los cuatro millones y medio de personas millones que aun no tienen la pauta completa. Mantener las medidas de protección de mascarilla, distancia física, aforos que eviten aglomeraciones y ventilación cruzada. Mantener también las medidas de protección en el ámbito escolar, incluida la mascarilla en el recreo. Requerir el pasaporte covid para eventos masivos, y lugares públicos en donde puede haber interacción social desprotegida (es decir, sin mascarilla). No bajar la guardia en las medidas de salud pública de diágnostico precoz y rastreo, para así poder contener los brotes aislados y evitar la transmisión comunitaria.