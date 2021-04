Empezar la temporada con 'buen pie': cómo pasar de las botas de invierno a las sandalias sin sufrimiento

“El pie ha estado muy protegido y sujeto durante los meses de frío, con calcetines o medias y zapatos de invierno. Pasar, directamente, a una sandalia puede generar no solo rozaduras si no importantes lesiones ”, explica a NIUS Cecilio Gómez, vicepresidente del Colegio de Podólogos de Andalucía. Entre ellas, esguinces, distensiones ligamentosas o, incluso, fracturas por una falta de sujeción y estabilidad.

Antes de la sandalia, zapato intermedio con buena sujeción y cuña

¿Y el material? Los expertos aconsejan tejidos naturales y huir de plásticos o material sintético que no sea elástico. Se busca mantener así mantener el pie fresco y evitar el exceso de sudoración habitual en los meses de verano.

Mejor comprar zapatos a última hora del día

No solo es importante elegir la talla correcta para nuestros pies, si no la hora del día idónea para comprar los zapatos, sobre todo, en los meses de calor. Los podólogos recomiendan hacerlo a última hora de la tarde para evitar que luego nos queden pequeños. “Por la mañana, a nivel circulatorio, los pies están más descongestionados de líquidos. Si, a esta hora, nos probamos un zapato y nos queda bien, probablemente, más tarde nos haga daño”, señala el especialista.

Además, es importante probarnos ambos pies y comprobar que no nos quedan ni justos ni holgados. De la misma forma que recomiendan una buena hidratación antes de su uso. En este sentido, recuerda que, aunque el calzado no sea nuevo porque lo hayamos utilizado el verano anterior, para nuestros pies sí lo es. “Llevan nueves meses sin usarlo y se tienen que adaptar a él. Es importante vigilar que no tenga costuras, asperezas o zonas rotas que puedan dañarnos”, señala.