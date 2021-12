Pautas para una Nochevieja segura: cenar solo convivientes o FFP2, ventilación y antígenos

Con ómicron en nuestras vidas, Joan Carles March, experto en salud pública, explica a NIUS cómo celebrar la Nochevieja de forma más segura

Advierte del peligro de acudir a las cenas nada más salir del aislamiento, más ahora que se han acortado los tiempos

"Olvídense de bailar, besarse o abrazarse", recomienda

LLegó la Nochevieja de 2021 y seguimos sin una respuesta clara a la gran pregunta de estas Navidades. ¿Es seguro cenar con familiares y amigos en plena expansión de ómicron? Sabiendo que esta variante es más contagiosa que cualquier otra, este segundo Fin de Año pandémico se antoja más peligroso si cabe que el de 2020.

La cuestión se torna aún más complicada después de las últimas medidas del gobierno que acortan el aislamiento a siete días para los asintomáticos y para los no vacunados que hayan estado en contacto estrecho con un positivo.

Si aplicamos la aritmética la cosa está clara. Si nos confinaron después de Nochebuena, deberemos quedarnos en casa, aislados; si lo hicieron antes del día 24, según la nueva norma, podremos acudir a la cena de Fin de Año. ¿Pero es realmente seguro?¿En ese momento se puede garantizar que ya no contagiamos? Consultamos a Joan Carles March, experto en salud pública, esta y otras cuestiones.

1.- ¿Es seguro acudir a la cena de Nochevieja tras una semana de aislamiento?

"No, es cierto que en la mayor parte de los casos en siete días el tema está resuelto, pero hay personas que siguen contagiando a los 10 días e incluso a los 13. Son los menos, pero existen", explica March. "No tienes una seguridad absoluta, yo recomendaría hacerse un test de antígenos antes de acudir a la cena, un resultado negativo te daría más tranquilidad ya que en ese caso sabrías que tu capacidad de contagio es muy poca o nula". "Es más, yo propongo que no se pueda dar el alta después de esos siete días sin antes realizar un test de antígenos", recalca.

2.- ¿Y tras diez días, en caso de haber tenido síntomas?

"Sigue sin ser seguro por lo mismo que decíamos antes, hay personas que siguen contagiando incluso 13 días después. Hay que fijarse sobre todo si tras los diez días seguimos teniendo síntomas. Si es fiebre, habría que mantener el aislamiento hasta tres días después de que haya cesado, si son otros síntomas más leves, insisto en la necesidad de hacerse un test de antígenos".

3.- ¿Con cuántas personas me puedo sentar en la mesa?

"Al principio de las fiestas mi postura eran 10 invitados y de no más de dos núcleos familiares distintos, pero tal y como están las cosas y la capacidad de contagio de ómicron, ahora lo más cabal sería reunirse solo con convivientes, aunque entiendo que es un tema difícil de asumir para mucha gente", reconoce. ¿Qué pasa con los amigos, entonces? "Sería mejor evitar a aquellos que no se han visto hace semanas".

"La disposición en la mesa de los comensales también puede ayudar. Lo ideal es que cada núcleo de convivientes se sienten juntos para ponerle trabas al virus", apunta.

4.- ¿Y si hay algún invitado que no se haya vacunado?

"Lo apropiado sería que se hiciera una PCR 48 horas antes de acudir a la cena, el test de antígenos solo te da seguridad absoluta si es positivo", explica. "Aunque yo recomendaría un test de antígenos para todos los comensales siempre que se reúnan dos grupos burbuja, aún estando todos vacunados", propone March. "Y hacerlo justo antes de la cena, porque el resultado puede variar a lo largo del día", indica.

5.- ¿Debemos mantener la mascarilla siempre?

"Sí, la recomendación es llevar la mascarilla el mayor tiempo posible, si es FFP2 mejor, si no una quirúrgica bien ajustada al rostro valdría", apostilla. "Si el ajuste no es bueno, se dejan escapar los aerosoles respiratorios que podrían portar el virus, favoreciendo su transmisión en sitios interiores mal ventilados".

"Solo habría que quitársela para comer, y en ese lapso de tiempo lo idóneo sería hablar en un tono moderado, porque cuanto más fuerte hablamos, cuanto más gritamos, más podemos expulsar virus por nuestra boca".

6.- ¿Podemos compartir platos?

"No, ni platos ni copas, y es importante que sea una sola persona la que sirva la mesa, parecen detalles intrascendentes pero todos ellos ayudan a evitar los contagios". "Y antes de cenar, lavado de manos, e incluso sería recomendable utilizar gel desinfectante de vez en cuanto a lo largo de la cena, si estamos con no convivientes".

7.- ¿Ventanas abiertas durante toda la cena?

"Si no hace mucho frío, por supuesto, aunque sea dos dedos", explica. "Si no es posible, lo ideal sería abrir las ventanas durante al menos cinco o diez minutos cada media hora o tres cuartos. La ventilación es un arma fundamental para protegernos contra el virus".

8.- ¿Cuánto tiempo puede durar la velada?

"Cuanto menos mejor, menos tiempo se traduce en menos riesgo. Luego depende de otros factores como la ventilación, la distancia de seguridad, que es muy importante intentar mantenerla en la mesa, del número de invitados... pero a partir de tres horas las posibilidades de contagios se incrementan de forma exponencial", asegura March.

9.- ¿Podemos bailar, besarnos o abrazarnos?

"No, olvídense de hacer esto, si estamos reunidos con no convivientes debería estar prohibido. Sé que es difícil evitar el abrazo o el beso típico tras las campanadas pero hay que hacer un esfuerzo. Y no confiarnos por tener la mascarilla puesta, hay contactos que deben evitarse incluso con esta protección", espeta.

10.- ¿Y si después de la cena de Fin de Año tenemos síntomas?