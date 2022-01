Sanidad estudia quién recibirá de forma inminente Paxlovid, la pastilla de Pfizer contra la covid-19

Si todo sale según lo previsto y no hay sorpresas de última hora, es cuestión de días que llegue a España Paxlovid, el tratamiento en pastillas contra la covid-19. Es el medicamento de Pfizer que, según la farmacéutica, tiene una eficacia de casi el 90% para evitar las formas graves de la enfermedad, también frente a ómicron , si comienza a administrarse dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas . Un tratamiento que, junto a las vacunas, puede suponer un "punto de inflexión" en esta pandemia, en palabras del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En un principio, tal y como ocurrió con las vacunas, la disponibilidad del fármaco va a ser limitada . Todavía no ha recibido luz verde de la EMA, pero los sanitarios españoles ya podrían hacer un llamado "uso compasivo" de Paxlovid . El problema es que las píldoras de Pfizer todavía no han llegado ni están disponibles.

Además se tendrá en cuenta el uso en países donde ya se está administrando Paxlovid, como Francia, donde se está priorizando su prescripción en pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo como diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial o insuficiencia respiratoria, en particular cuando estas personas no estén o no estén completamente vacunadas.