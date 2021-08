Los sanitarios piden PCR en saliva para frenar la fobia creciente de los niños a ir al pediatra

La PCR en saliva es la solución "para los más pequeños y también para los mayores ", asegura el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat. "Yo ya he pasado por 14 o 15 PCR y, si pudiera hacerme estas pruebas siempre con saliva, no lo dudaría, debo tener el fondo de la nariz agujereado", bromea el investigador.

Pues sí, se puede hacer de un modo mucho más sencillo e igual de fiable. Existe la PCR en saliva, el sueño de todo progenitor y pediatra. Porque, si no siempre resulta fácil tomar la muestra en adultos, no es difícil imaginar lo angustioso que resulta para los más pequeños . Con la vuelta al cole y la de los virus infantiles , más de uno tiembla solo de pensarlo.

Ya está, así de sencillo. Sin placajes como los que ha presenciado la pediatra Paula en su centro de salud de Madrid, ni dramas, como cuando a sus cinco años Raúl comenzó a sangrar por la nariz porque, como no paraba quieto, el hisopo le hizo una herida. Todo para que la muestra no valiera y tuvieran que repetir la prueba.

Pediatras como Paula y padres como los de Raúl están deseando que lleguen las PCR en saliva para todos. Lo que no entienden, aseguran, es por qué no están ya disponibles ya que, en principio, todo son ventajas: la principal, es la facilidad de extracción.

"A mí, si me garantizan el mismo resultado, soy partidario de la PCR en saliva, pero, por el momento, sigo apostando por la PCR nasofaríngea", indica a NIUS el pediatra Carlos Príncipe , desde su consulta en Vigo. "Para eso está el médico, para valorar el historial y no someter al niño a una PCR a la primera de cambio", señala con sus más de 40 años de profesión.

Aunque para Quique Bassat no hay ninguna razón de no hacer la PCR en saliva ya que, insiste, tiene una fiabilidad muy similar a la obtenida con el bastoncillo. Otra cosa, indica el investigador, es el test de antígenos . "Las pruebas de antígenos son las que se están llevando a cabo en muchos centros de salud porque el resultado es prácticamente inmediato, y en estas no se puede tomar la muestra en saliva porque son mucho menos sensibles y no dan buen resultado".

En "la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la covid-19" planteada por el Ministerio de Sanidad se asegura que "de forma general, no está recomendada la utilización de muestras de saliva para la realización de PCR, dada su menor sensibilidad. Sin embargo, puede ser considerado una alternativa en aquellos pacientes en los que no se pueda extraer una muestra del tracto respiratorio y en pacientes pediátricos en aquellos centros cuyos laboratorios cuenten con experiencia con este tipo de muestras", reza el documento.

Así que el pediatra Quique Bassat no entiende por qué esta práctica no está ya más extendida. "No es más cara, ya que no requiere de un hisopo ni de un profesional, y además te garantizas que las muestras son buenas". En Cataluña se planteó hacer los cribados en los colegios con PCR en saliva, "pero al final no se hizo así", recuerda el epidemiólogo clínico. Con el incio del curso a la vuelta de la esquina, "la posibilidad está ahí y es fácil, lo único que habría que hacer es aumentar el número de laboratorios capaces de analizar estas muestras", indica Bassat, asesor del Gobierno en el retorno a las aulas.