Pedro Cavadas: “Me vacuno porque es lo que hay, tampoco pago impuestos convencido”

Respecto a la evolución de la pandemia y sus previsiones de cara a los próximos meses, Cavadas se ha mostrado irónico . “Hay cosas que son claras. Cualquiera con dos ojos abiertos lo ve. No quiero hacer pronósticos, es mejor para todos. No es mi especialidad, la futurología digo” .

Cuestionado por el espectacular descenso en la incidencia de contagio de las últimas semanas, el cirujano ha explicado que “si encierras a la gente en casa pues no se hablan, no se tocan y no se escupen, pues no hay contagios. Pero en el momento sacas a los niños vuelta otra vez. Es jugar al gato y al ratón”.