El peligro de que colapsen los centros de salud: "Es una cadena y detrás van los hospitales"

Amparo pronuncia palabras como "fatal", "es horrible", "se me ponen los pelos de punta" o "me temo lo peor". Es médico en el centro de salud Monterrozas, en Las Rozas de Madrid, y dice que en los últimos días se han quintiplicado los test que hacen a diario "y más del 50% son positivos". En su agenda hay diariamente entre 40 y 50 pacientes. Y Madrid no es la única comunidad así, porque médicos de atención primaria de Murcia o Alicante coinciden en los datos de Amparo. Los centros de salud han colapsado en la sexta ola, y los sanitarios advierten que eso repercute en todo el sistema sanitario.