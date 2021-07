El peligro de dejar que se infecten los jóvenes: "Son supercontagiadores"

Si apenas necesitan ingresar en el hospital, su probabilidad de morir es mucho más baja que la de la gente mayor y muchos pasan la covid asintomáticos, ¿por qué no dejar que los jóvenes se inmunicen contagiándose ? ¿Por qué preocupa el crecimiento exponencial de infecciones entre ellos? Una de las razones es la cantidad que hay: son unos 12 millones de personas de 17 a 34 años. Si el 1% de los jóvenes que contraen covid ingresa en el hospital y el 1 por mil acaba en una UCI, los números pueden llegar a poner en un brete al sistema sanitario. Otra vez.

Por eso los expertos alertan sobre sus contagios, miran con preocupación las estadísticas y piden medidas y que se vacune a este grupo poblacional . Lo hacen en España y en Reino Unido, otro de los países que va a la cabeza de Europa en contagios. Allí un grupo de científicos ha publicado una carta dirigida al gobierno en la revista The Lancet. Piden que no se relajen las restricciones -su levantamiento está previsto para el 29 de julio- para evitar, dicen, una catástrofe. En España epidemiólogos y expertos en salud pública intentan hacer reflexionar a la población.

Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, cree que " se han subestimado las consecuencias de la covid en los jóvenes . Una cosa es que en general les produzca cuadros menos graves que a los mayores, o que desarrollen covid grave con mucha menos frecuencia que los colectivos de más edad. Y otra cosa es que no la sufran algunos, e incluso puedan morir".

Ambos alertan sobre la covid persistente. Síntomas que se mantienen a largo plazo en algunos contagiados, incluso en los leves, y que pueden llegar a comprometer el desarrollo de una vida normal. "Es una bomba de relojería. Estamos jugando con fuego. No es momento de discotecas y de bailar pegados. Es el momento del paseo sin mascarilla por una calle no concurrida, pero no de juntarse en el bar. Esos conciertos masivos... es aberrante", zanja Caamaño.