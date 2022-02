El peregrinaje para ser diagnosticada de Paula, una niña de 6 años con una enfermedad rara

Elena cuenta a FEDER que desde el mismo día que nació Paula, sospechó que algo no iba bien. Ella es sanitario, y le llamó la atención "la atención la forma del cráneo, pequeño, y con los huesos occipital y frontal hundidos , no trepó sobre mí ni se enganchaba al pecho. Paula estaba como enlentecida". A los diez días de vida les dio el primer gran susto: "Se quedó inconsciente, fuimos a urgencias y la dejaron ingresada: tuvo un atragantamiento por flujo gastroesofágico y… ahí empezó todo".

Con cuatro meses Paula aún no sostenía la cabeza, y la pediatra la derivó a Neurología, donde en un primer momento no le dieron importancia. A los 8 meses la neuróloga finalmente decidió valorar la necesidad de atención temprana, y los padres empezaron con las sesiones de fisioterapia hospitalaria. Con un año, viendo que los avances de Paula eran lentos, costearon de su bolsillo terapia ocupacional y logopedia en un centro privado. La pequeña tenía muchas infecciones respiratorias que finalmente provocaron que dejara de asistir a la escuela infantil. Elena dejó de trabajar y José, el padre, tuvo que buscar un segundo empleo para poder cubrir las terapias.

"Saber lo que tiene no va a hacer que no lo tenga, ni que se cure, pero para nuestra familia era fundamental encontrar el diagnóstico para lograr información sobre cómo abordar la enfermedad, su pronóstico, etc. Para mí personalmente fue un alivio, en el sentido de que no había hecho nada mal en el embarazo, nada podía haber evitado esta mutación. Nos pudimos quitar la mochila de la culpa", reconoce. Y destaca también que el tener un diagnóstico es la puerta de entrada a la investigación y un posible tratamiento. Paula tiene ahora casi seis años, va a un cole de educación especial y lo mira todo con unos ojos enormes y expresivos. Sus padres combinan tratamientos públicos con terapias privadas.