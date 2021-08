La persona que estuvo al lado de Sara al morir: “El dolor era insoportable, hace dos meses me dijo que había llegado el momento"

Sara llevaba muchos meses pensando en la posibilidad de acabar con su vida. “Cuando la conocí en la Asociación Derecho a Morir dignamente, ella lo comentó. Me dijo que ya había comprado un fármaco letal para cuando llegara el momento”, asegura una de las dos personas que ha estado con ella hasta el final.

“El dolor se estaba haciendo insoportable y hace dos meses Sara me dijo que había llegado el momento de hacer lo que ya habíamos hablado. Terminar con su vida y con su sufrimiento”, dice su acompañante.

Ella había comprado por Internet Pentobarbital, un barbitúrico que no puede adquirirse en España y que reduce la actividad del cerebro y del sistema nervioso.

A pesar de que la ley de la eutanasia fue aprobada el pasado 25 de junio Sara prefirió no pasar por todos esos trámites. Según este acompañante ella creía que su caso no iba a ajustarse a los procesos de la ley de la eutanasia.

Según los supuestos de la ley, la persona que lo requiera ha de padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificado por un responsable médico. Se explica además que, el proceso "se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

“Sara creía que quizá por su juventud o porque no estaba en una situación terminal no iba a entrar en los supuestos de la ley y prefirió no pasar por todo aquello”, dice esta fuente.