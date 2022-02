Las personas con la tensión alta que toman paracetamol durante mucho tiempo podrían tener más riesgo de infarto

Según los investigadores del estudio, los médicos deberían pensar en los riesgos y beneficios para cada paciente a la hora de recetar este medicamento para muchos meses. Su uso puntual para un dolor de cabeza o para bajar la fiebre no entraña riesgo.

Hasta ahora el paracetamol se ha considerado más seguro que los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, que se cree que aumentan la presión arterial en algunas personas.

En el estudio de la Universidad de Edimburgo participaron 110 voluntarios, dos tercios de los cuales tomaban medicamentos para la presión arterial alta o la hipertensión. En un ensayo aleatorizado se les pidió que tomaran un gramo de paracetamol cuatro veces al día durante dos semanas, una dosis común para pacientes con dolor crónico, y luego píldoras ficticias o placebo durante otras dos semanas. El ensayo mostró que el paracetamol aumentó la presión arterial de los participantes mucho más que el placebo.



Tener la presión alta es uno de los factores de los factores riesgo más determinantes para sufri un ataques al corazón así como un accidente cerebrovascular.



Los investigadores aconsejan a los médicos que comiencen a administrar a los pacientes con dolor crónico una dosis de paracetamol lo más baja posible y vigilen de cerca a aquellos con presión arterial alta y riesgo de enfermedad cardíaca.



Con todo, la investigación deja muchas incógnitas sin resolver, según los expertos. "En primer lugar, no está claro si el aumento observado en la presión arterial se mantendría con el uso de paracetamol a largo plazo", ha señalado Dipender Gill, profesor de farmacología clínica y terapéutica en la Universidad de St George's de Londres a la BBC. "En segundo lugar, no se sabe con certeza si cualquier aumento de la presión arterial atribuible al uso de paracetamol conduciría a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular".



Anteriormente, un estudio de Estados Unidos ya había encontrado un vínculo entre el uso prolongado de paracetamol y un mayor riesgo de ataques cardíacos, aunque no pudo comprobar que uno causara al otro.