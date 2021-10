Los vacunados que se contagian son tan infecciosos en sus hogares como los que no lo están

Las personas que están completamente vacunadas contra la covid y que aun así se contagian son tan infecciosas para las personas con las que conviven en casa como aquellas que no están vacunadas, según una investigación llevada a cabo por varias instituciones, entre ellas el Imperial College London y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Las vacunas que existen actualmente contra la covid solo protegen de enfermar gravemente o morir, si bien es verdad que contiene nde alguna manera también los contagios en muchos casos.

La investigación, publicada en The Lancet, analizó los datos de 204 contactos que se habían dado en el hogar entre 138 personas infectadas con la variante Delta. Todos estos contactos fueron evaluados entre los cinco días después de que un miembro de su hogar mostrara síntomas hasta 14 días después. De todos ellos, 53 acabaron contagiándose: 31 estaban completamente vacunados y 15, sin vacunar.

Estos resultados concluyen que el riesgo de infectarse en el hogar familiar entre los vacunados asciende al 25% mientras que este es algo mayor entre los no vacunados, un 38%.

Según la investigación, el nivel máximo de virus en las personas infectadas fue el mismo, independientemente de si habían sido inmunizadas o no. La diferencia radica en que estos niveles disminuyeron más rápidamente en las personas vacunadas, lo que sugiere que eliminaron la infección antes.

Lalvani señala que la vacunación, incluidos los refuerzos, era importante, y señaló que las personas no vacunadas no pueden confiar en la inmunidad de quienes están completamente inmunizados para protegerse. Si las personas completamente vacunadas se infectan, subraya, permanecerán protegidas contra enfermedades graves y la muerte, y tienden a tener solo una infección leve.