Pfizer podría tener una pastilla contra el coronavirus a final de año

No solo vacunas para prevenir, también pastillas si has contraído el virus. La farmacéutica Pfizer está desarrollando una píldora contra el coronavirus que podría estar lista a finales de este 2021 y sería eficaz contra diferentes cepas del virus.

La pastilla se tomaría en las primeras fases de contagio y servirá para evitar patologías más graves. El medicamento se conoce como PF-07321332 y es una especie de alternativa a la vacuna, para aquellos que no la hayan recibido o vivan en países donde no aún no han llegado.