¿Por qué se le exige más a la vacuna de la covid que a la vacuna de la gripe?

Las vacunas contra la gripe se actualizan prácticamente cada año para hacer frente al virus

Un proceso más ágil que en las vacunas contra la covid-19

"Es una cuestión de seguridad, pero también de eficacia", asegura a NIUS Carlos Rodrigo

Pfizer-BioNTech aseguró que su vacuna contra ómicron podría estar lista en marzo. El martes, de hecho, anunció que comenzaba los estudios para evaluar su inmunógeno frente a la nueva variante del SARS-CoV-2. El objetivo es "estar preparados para diferentes escenarios", explicó Ugur Sahin, director de BioNTech. Y la "flexibilidad" de las vacunas de ARNm lo "permite", posibilita desarrollar técnicamente dosis de refuerzo "en cuestión de semanas, si es necesario", aseguró el directivo a principios del año pasado. Aunque no solo va a depender de Pfizer-BioNTech que la solución esté disponible en marzo.

La vía regulatoria para vacunas adaptadas a las nuevas cepas o variantes, ya está contemplada con otras enfermedades infecciosas y estacionales como la gripe, pero todavía no está claro cuáles van a ser los requisitos de seguridad exigidos por las agencias reguladoras, como la FDA estadounidense o la EMA europea, para dar el visto bueno al uso de la nueva vacuna de Pfizer, lo que podría retrasar su llegada.

Seguridad, pero sobre todo, eficacia

"Los trámites son los que son y se tienen que respetar", asegura a NIUS Carlos Rodrigo, experto en enfermedades infecciosas y vacunas. Trámites que, en el caso de la vacuna de la gripe, que prácticamente se adapta cada año al virus, no pasan por nuevos ensayos clínicos como está haciendo Pfizer. ¿Por qué?, "Porque las de la covid y la de la gripe son vacunas muy diferentes", indica el doctor.

"El virus de la gripe, como es un virus muy, muy conocido, con sus cuatro variantes, no hay grandes diferencias de efectos adversos de las vacunas y se acepta que lo que puede pasar es que la vacuna ese año sea menos eficaz", explica Carlos Rodrigo. Aunque según el director de pediatría del Hospital Trias i Pujol de Can Ruti (Badalona), no solo es una cuestión de seguridad ante la posibilidad de que la nueva vacuna de Pfizer provoque nuevos efectos adversos "ya que la técnica de ARN es la misma".

"Es una cuestión de seguridad, pero también de eficacia". Lo que se requiere ahora sobre todo, subraya, es que la nueva vacuna sea más eficaz que la ya existente. "No tiene sentido que fuera menos, sobre todo porque las vacunas actuales siguen siendo eficaces y además están saliendo otras, como la española Hipra, que puede que se estén haciendo ya con las nuevas variantes", indica.

No ha llegado el momento de 'gripalizar' la vacuna de la covid-19

Además, añade el experto, con las vacunas del coronavirus todavía no está claro si "la pérdida de inmunidad frente al virus es porque este cambia y presenta nuevas variantes o si es porque las propias vacunas pierden inmunidad con el tiempo y no tienen capacidad de protección a largo plazo". "Teóricamente, adaptar una vacuna para hacer frente a la variante ómicron es bastante sencillo, pero puede ser inútil, porque quizás cuando la vacuna esté preparada dentro de tres meses, ya no es ómicron la variante que está circulando", reflexiona.

Según Ugur Sahin, director ejecutivo y cofundador de BioNTech, las vacunas continúan ofreciendo una fuerte protección "contra enfermedades graves causadas por ómicron". Sin embargo, los estudios disponibles indican que "la protección inducida por la vacuna contra la infección y la enfermedad de leve a moderada disminuye más rápidamente de lo que se observó con variantes anteriores". Por eso, justifica el profesor Sahin, Pfizer quiere desarrollar una vacuna basada en variantes "que logre un nivel similar de protección contra ómicron como lo hizo con variantes anteriores y con una mayor duración de la protección”.

Tal y como explica la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), las vacunas frente a la covid-19 siguen el mismo desarrollo que el resto. Antes de realizar un ensayo clínico en humanos, se lleva a cabo una "amplia experimentación" en animales para demostrar que las vacunas no producen reacciones adversas inesperadas e inducen protección contra el SARS-CoV-2. Esta fase preclínica comienza con los estudios in vitro (realizados en un laboratorio) y los estudios in vivo (realizados en animales). En ellos, se comprueban aspectos fundamentales como la calidad del medicamento, la toxicidad o la respuesta inmune que produce.

El desarrollo de una vacuna suele durar entre cuatro y siete años

Tras el estudio en animales, comienzan los ensayos clínicos, donde las vacunas se prueban en personas voluntarias. Estas pruebas ayudan a confirmar cómo funcionan las vacunas y, lo que es más importante, a evaluar su seguridad y eficacia protectora. Los ensayos clínicos se clasifican en cuatro fases:

Ensayo clínico de Fase I, donde se comprueba inicialmente que el fármaco es seguro.

Ensayo clínico de Fase II, donde se empieza a comprobar si el fármaco funciona como se esperaba y se realiza una búsqueda de la dosis más adecuada y del intervalo entre dosis.

Ensayo clínico de Fase III, se verifican de forma robusta los aspectos de seguridad y eficacia del fármaco.

Ensayo clínico de Fase IV o estudios de seguimiento, se examinan los efectos a largo plazo una vez el medicamento se ha comercializado.

El desarrollo estándar de una vacuna es "un proceso largo" de entre cuatro y siete años indica la AEMPS, pero el desarrollo de las vacunas frente a la covid-19 se ha acelerado enormemente, reduciéndose a nueve meses debido a la urgencia de la situación y gracias al llamado "rolling review", un mecanismo "excepcional" por el cual las agencias evalúan los datos conforme se van generando. En todo caso, destacan desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, "las fases de desarrollo de las vacunas frente a la covid-19 se están cumpliendo escrupulosamente, aunque más rápido".

Los grupos analizados por Pfizer

Para el estudio de su nueva vacuna adaptada a la variante ómicron, Pfizer BioNTech ya ha anunciado que evaluará hasta 1420 participantes en tres grupos o cohortes:

Cohorte nº 1: 615 personas que recibieron dos dosis de la vacuna actual contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech entre 90 y 180 días antes, y que recibirán una o dos dosis de la vacuna basada en ómicron.

Cohorte nº 2: 600 personas que recibieron tres dosis de la vacuna actual contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech entre 90 y 180 días antes, y que recibirán una dosis de la vacuna actual Pfizer-BioNTech o de la vacuna basada en ómicron

Cohorte n° 3: 205 personas no vacunadas que recibirán tres dosis de la vacuna basada en ómicron.