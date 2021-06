Piden ley de atención temprana universal y gratuita para los niños en España

"Queremos que nuestros hijos sean personas independientes tanto física como laboralmente y que no se vean obligados a quedarse en casa recibiendo una pensión de por vida", ha asegurado a Efe Beatriz Herranz, quien junto a su hijo Iker se ha acercado al Parlamento este miércoles para reclamar esta legislación.

Además, ha señalado la importancia de que esta terapia se inicie nada más detectarse un problema y que no tenga el límite de edad para recibirla -a día de hoy es hasta los seis años-, porque "la plasticidad cerebral dura toda la vida. El síndrome de Down no desaparece cuando creces".