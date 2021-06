Pilar, la mujer con 'piel de cemento' por la esclerodermia: "Me deja el cuerpo como si fuera un maniquí"

Hace dos años, un viernes cualquiera de febrero, comenzó a sentirse muy cansada. Al día siguiente, despertó con fiebre y las manos hinchadas. Viendo que no mejoraba, acudió al médico, y le dijeron que era una gripe. “Lo de las manos decían que eran sabañones”, relata Pilar Sánchez, de 64 años. No se terminó de creer el diagnóstico porque había vivido toda la vida en Madrid y “no iban a salir ahora en Málaga con una temperatura mejor”, cuenta. El tiempo le dio la razón, 9 meses después un médico de urgencias tocó en la tecla: “Esto es esclerodermia” , sentenció.

Había oído hablar de la enfermedad pero no se imaginaba lo que significaba aquello. Paró su vida en seco. A día de hoy, toma 30 pastillas al día, unas para sobrevivir al dolor y otras para evitar otras consecuencias: “como para que no colapsen los pulmones, y para que el cuerpo reaccione”, relata a NIUS. Los días más duros, cuando el dolor es insoportable, toma morfina.

En solo dos años su vida no se parece ni lo más mínimo a lo que era. “No puedo hacer prácticamente nada”. No se refiere al trabajo o a las aficiones, que tampoco, sino a las cosas más simples. “Ni lavarme la cara con la mano derecha, ni comer con la que siempre he usado, ni abrir un grifo porque no me gira la muñeca”, cuenta.