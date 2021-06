"En la pista de baile se podrá bailar, pero no morrearse", el aviso de las discotecas de Cataluña en su reapertura

La vuelta de las discotecas en Cataluña será con pista de baile, pero con restricciones. El sector del ocio nocturno ha anunciado que el Procicat - el órgano de expertos de la Generalitat que decide las medidas anticovid - permitirá su reapertura a partir del 21 de junio , pero advierten: "En la pista de baile se podrá bailar, pero no morrearse".

Las discotecas son el escenario donde han nacido muchas parejas , pero, en este caso, "cada uno tendrá su estrategia, que es particular de cada uno, y en cualquier caso deberán volver a quedar" para ello, valora Boadas, en referencia a la prohibición de quitarse la mascarilla si no es en las zonas habilitadas para consumir.

Los 'DJ' recordarán la obligatoriedad de llevar mascarilla

Precisamente, quien no lleve mascarilla será advertido por el personal del local y, "evidentemente, será expulsado ejerciendo el derecho a admisión si no entiende el mensaje", ha asegurado el presidente de la patronal. Asimismo, colocarán carteles y harán que los disyoqueis o 'DJ' recuerden la necesidad de respetar la medida.

Para el sector, abrir con pista de baile era algo "importantísimo para no vaciar de contenido esta actividad", ya que es "su esencia". Y, como es imposible hacer guardar la distancia de seguridad entre los clientes, la administración ha permitido reducir el aforo al 50 % en interiores (será del 100 % en exteriores) y llevar mascarilla durante toda la estancia, a excepción de en las mesas (de seis en interiores y de diez en exteriores), donde sí podrán consumir.

Los clientes deberán dar sus datos o no podrán entrar

Aun así, las discotecas y bares musicales deberán llevar a cabo un registro de asistentes para poder avisarles cuando se detecte un contagio en el local. Y aunque la patronal prefiere que la administración habilite una aplicación con un código QR que lo notifique de manera anónima, reconoce que "los clientes deberán dar sus datos y, si no quieren, no podrán entrar; por el momento, no hay alternativa"