Los planes para una Semana Santa confinada: "Habrá sitios con mucha gente pero hay que salir de la rutina"

Excursiones de un día, en un entorno al aire libre, parece ser la elección mayoritaria de la gente: "Como no puedo ir a mi casa de la playa iremos a pasar el día al campo"

Algunos prefieren tener "precaución" y no viajar: "No es el momento aún, ya habrá tiempo"

Miles de estudiantes podrán volver a casa, sin PCR, y aunque las comunidades estén cerradas: "Como estoy empadronada no hay problema"

Millones de españoles se plantean qué harán en esta Semana Santa atípica, una fecha clave para la contención de una cuarta ola: ¿Viajar o quedarse en casa? Pese a que las comunidades autónomas están cerradas perimetralmente desde el pasado viernes, 26 de marzo, hasta el próximo 9 de abril -excepto las islas-, muchos piensas en hacer una escapada a algún rincón de su región para "salir de la rutina", mientras que otros no dudan: "No es el momento, ya habrá tiempo".

Además, miles de estudiantes que viven fuera de casa volverán a su residencia familiar. Es una de las excepciones recogidas en el artículo 6 del Real Decreto de Estado de Alarma, 926/2020, de 25 de octubre. Ya sucedió en Navidad, aunque en este caso la mayoría no se realizará una prueba del covid.

Mercedes es directora financiera en una empresa madrileña y tenía pensado viajar a su segunda residencia, en Murcia. "Estamos deseando ver el mar de nuevo pero es imposible porque todo está cerrado. No podemos salir de la Comunidad de Madrid con el hándicap de que nuestra región es muy pequeña, no como Castilla y León, que es más grande", comenta a NIUS.

Aunque los españoles no podrán viajar fuera de su comunidad, sí estará permitido el turismo internacional en Semana Santa, algo que Mercedes califica de "injusto y no razonable". "No entiendo que un francés pueda ir a Murcia o a Alicante y yo, teniendo mi casa allí, no pueda ir, que no me voy a dedicar a hacer vida social", declara. "Tengo más riesgo quedándome en mi casa y topándome en una terraza con un grupo de franceses, donde la situación está más complicada que en España ahora mismo, que yendo a mi casa de la playa", añade.

Ante estas limitaciones a la movilidad, Mercedes ha decidido realizar, junto a su marido, excursiones cortas por la provincia: "Iremos a pasar el día a diferentes pueblitos, al campo, al río o la montaña. No podemos hacer más". Muchos madrileños eligen los mismos lugares para realizar una escapada en días festivos. Uno de ellos es la Sierra donde, en otras ocasiones, se han formado aglomeraciones aunque, según Mercedes, no tiene por qué ser un problema. "Posiblemente la gente vaya pero, al estar al aire libre, yo creo que es lo suficientemente grande como para que podamos entrar".

Esta madrileña destaca que uno de los aspectos imprescindibles para elegir plan esta Semana Santa es que se trate de espacios abiertos, al aire libre. "No nos meteremos en centros comerciales, en sitios muy cerrados donde el aire pueda no estar demasiado limpia", cuenta.

Además, mantiene que se reunirá con gente de su burbuja más cercana: "Siempre con familiares y algunas parejas de amigos de toda la vida, que son gente de una edad y no alocada. Además, siempre que nos reunimos, nos reunimos con los mismos".

"Los niños también necesitan salir de la rutina"

Espacios al aire libre y reuniones con gente de la misma burbuja social son también los dos requisitos para Eva, madre de dos niños de seis y dos años. "Como mucho haremos una visita a algún pueblo de la provincia pero volveremos a casa a dormir. Hemos pensado en buscar alguna actividad para que los niños se puedan distraer y salir de la rutina, ellos también lo necesitan", comenta. "Siempre con cuidado de estar en exteriores y desinfectarnos porque todavía están las cosas muy mal y, si nos juntamos con amigos, en grupos muy reducidos porque aún da miedo", añade.

Ir con hijos es un factor importante a la hora de evitar aglomeraciones. "Los niños tienen menos cuidado con lo que tocan, por eso, a pueblos más turísticos en los que pensamos que puede haber más gente, no iríamos", afirman y, aunque considera que "habrá sitios con mucha gente", cree que se "necesita salir de la rutina y del ambiente diario de trabajo, casa y niños". Eso sí, subraya, "hay que tener cuidado": "Conozco a gente que trabaja y vive en mi ciudad pero, como su domicilio habitual es Madrid, viajan todos los fines de semana allí y ven a sus amigos. Lo suelen hacer y lo van a hacer en Semana Santa", añade.

Mariángeles, madre de un niño de seis años, está segura de que se habría ido de puente "si no hubiera coronavirus", pero "por precaución", realizará, "como mucho, alguna excursión por la provincia". "Si salimos quedaremos con alguna pareja con niños, para que se distraigan", comenta, aunque reconoce que "la mayoría de gente no viaja porque no puede, no por responsabilidad".

"No es el momento aún, ya habrá tiempo"

Frente a quienes saldrán en Semana Santa, hay quienes consideran que lo mejor es quedarse en casa, "aunque a todos nos gustaría irnos a la playa". Es el caso de Julio y Begoña, segovianos que, aunque tienen permitido trasladarse a cualquiera de las otras ocho ciudades de Castilla y León, han decidido que no lo harán. "Pensamos en viajar a León, ya que a Madrid no se podía pero, visto cómo está la situación, pensamos que es mejor no correr riesgos y quedarnos en casa, es innecesario. No es el momento, ya habrá tiempo".

Como alternativa, han pensado en trasladarse a su segunda residencia, dentro de la misma provincia, y reunirse "con algún amigo, con el que nos solemos relacionar, pero siempre al aire libre y con precaución".

Universitarios, vuelta a casa sin PCR

Situación controvertida es la de miles de estudiantes que viven fuera y preparan sus maletas para volver este fin de semana a su domicilio familiar. En muchos casos, ya lo han hecho. "Me volví el 18 de marzo porque fue el último día de clase en la universidad, en coche, con una amiga que tenía que ir al médico y volveré a Madrid el 8 de abril en avión", comenta Andrea, estudiante de 23 años, natural de Astillero (Cantabria).

"Yo llevo el DNI y, como estoy empadronada en Cantabria, no hay problema", afirma. Un requisito para estudiantes que, en muchos casos, no se comprueba: "No me pararon de camino a casa, no hubo ningún control y eso que era el día antes del Puente de San José".

En la mayoría de casos, los universitarios se reencuentran con sus padres sin haberse realizado una prueba del Covid antes. "He tenido más cuidado de lo normal y yo en Cantabria me voy a juntar con mis amigas de aquí y con mis padres, con los que vivo. Mi abuela suele dormir en casa pero, como yo llegaba de Madrid y ella estaba recién vacunada, se queda en casa de mi tía por seguridad", comenta.

"Mis compañeros que residen fuera de Madrid ya se han ido prácticamente todos y no conozco a nadie que se haya hecho la prueba" declara Sofía, estudiante de 21 años, que volverá a casa este sábado. "Como, a no ser que tengas síntomas, no te la hacen gratuita, y al ser estudiantes no tenemos esa disponibilidad económica, no nos la hacemos", se justifica y declara que sí se hizo una de las pruebas de antígenos gratuitas que se realizaron hace un mes en universidades madrileñas.

En el caso de Natalia, estudiante de 19 años de Publicidad y Relaciones Públicas en Bilbao, confiesa que en Navidad, tanto ella como su familia, se hicieron una prueba PCR "porque iba a ver a mi abuela", pero ahora no lo ha hecho ya que, asegura, "vengo casi todos los fines de semana y me parece una chorrada". "Si fuera a ver a mi abuela igual sí me lo plantearía", añade.

Ella, como cientos de universitarios, vive en una residencia de estudiantes que además, en su caso, cierra en Semana Santa. "Hay grupos que sí respetan las medidas y otros que no. Si sales de tu habitación tienes que ponerte la mascarilla y algunos se aburren ya y no se la ponen. Están más tranquilos", comenta. No obstante, cuenta que al menos cinco residentes ya han dado positivo y sus contactos directos allí tuvieron que hacer cuarentena.

Todos estos universitarios aseguran que siempre quedan "con el mismo círculo de amigos", evitan espacios cerrados y siempre cumplen con las medidas de seguridad. "La última vez que volví a la zona de bares de mi ciudad estaba bastante llena pero nosotras nos fuimos a un sitio más apartado. Era increíble, parecía que todo era normal ya, cuando no lo es", comenta Sofía.

"Los jóvenes tienen ahora menos cuidado"

Algunos expertos y políticos, como el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, han incidido en las últimas semanas en que la cuarta ola de la pandemia "será la de la salud mental". En el caso de los jóvenes, la pandemia les ha arrebatado "sus mejores años de vida" y muchos comienzan a estar ya "cansados", por lo que incumplen las restricciones.

Sofía comenta que la pandemia está "afectando psicológicamente a los jóvenes". "Estamos en una situación en la que todo el mundo tiene que tener cuidado, pero tampoco voy a encerrarme en casa y voy a deprimirme, y más cuando tenemos clase presencial y a veces comemos juntos en el comedor", añade.

Borja, estudiante de 23 años en prácticas en Barcelona, también coincide: "La gente está cansada y, aunque salir de fiesta sería muy irresponsable, como cada vez hay más gente inmunizada, se tiene menos cuidado". "Los jóvenes pasan más por alto las restricciones ahora, siempre y cuando no afecte a su familia. En ese caso, yo creo que tienen más cuidado", declara.